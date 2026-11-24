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COMEMORAÇÃO APES celebra Dia Nacional do Supermercado com homenagens Com o tema "Junte-se aos seus. Seja APES", evento vai reunir empresários, supermercadistas, fornecedores, autoridades e representantes de diferentes segmentos da cadeia de abastecimento do estado

A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) realiza, na quinta-feira (26), a partir das 18h30, no Mirante do Paço, no Paço Alfândega, Bairro do Recife, o tradicional jantar comemorativo do Dia Nacional do Supermercado, celebração anual que já se tornou um dos eventos corporativos mais concorridos do estado.

Com o tema “Junte-se aos seus. Seja APES.”, o encontro reunirá empresários, supermercadistas, fornecedores, autoridades e representantes de diferentes segmentos da cadeia de abastecimento. A programação contará com a entrega dos troféus Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque 2026, a solenidade de posse da nova Diretoria Executiva da entidade, apresentação da SuperAPES 2027 e show da cantora pernambucana Clara Sobral, atração musical da noite.

Entre os destaques da cerimônia está a homenagem à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e à vice-governadora Priscila Krause, que receberão o Troféu Personalidade Destaque - Personalidade Pública. Reeleitas em outubro deste ano, as gestoras serão reconhecidas pela trajetória e atuação à frente do governo de Pernambuco.

A noite também será marcada pelo reconhecimento de empresários e personalidades que contribuem para o desenvolvimento do setor supermercadista, por meio das premiações Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque, já tradicionais no calendário da APES.

Nova diretoria

A solenidade de posse da nova Diretoria Executiva representa mais um momento importante para a entidade, que há mais de cinco décadas atua na defesa dos interesses do setor supermercadista pernambucano. A nova gestão assume com o compromisso de ampliar a representatividade da categoria, fortalecer o associativismo e criar oportunidades de desenvolvimento para os associados.

Outro momento aguardado será a apresentação da SuperAPES, nova feira de negócios promovida pela associação, que terá sua primeira edição de 20 a 22 de julho de 2027, no Recife Expo Center.

Com mais de 5 mil metros quadrados de estrutura, a feira nasce com a proposta de aproximar supermercadistas, indústrias, distribuidores, fornecedores e prestadores de serviços, estimulando negócios e conexões em toda a cadeia de abastecimento. A expectativa é reunir mais de 80 estandes e receber cerca de 15 mil visitantes.

A iniciativa representa um novo passo da APES na ampliação de sua atuação e no fortalecimento de Pernambuco como polo estratégico para o varejo alimentar do Nordeste.

A celebração também é uma oportunidade de evidenciar a dimensão econômica do varejo alimentar no Estado. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que o segmento supermercadista pernambucano responde por mais de 90 mil empregos formais. Já informações da Secretaria da Fazenda de Pernambuco indicam a existência de quase 19 mil empresas ativas no segmento.

No levantamento divulgado pela APES, o setor reúne 19.745 contribuintes ativos, entre hipermercados, supermercados, minimercados, mercearias e armazéns. Sua participação também se reflete na arrecadação estadual: entre janeiro e agosto de 2023, o segmento respondeu por 4,7% do total de ICMS recolhido em Pernambuco, aproximadamente R$ 661,8 milhões.

No cenário nacional, a força do mercado também impressiona. De acordo com o Ranking ABRAS 2026, o varejo alimentar brasileiro alcançou faturamento de R$ 1,145 trilhão em 2025, o equivalente a 9,02% do PIB nacional.

Para o presidente da APES, Jailson Leite, o Dia Nacional do Supermercado é uma oportunidade de reconhecer a contribuição de todos os agentes que integram essa cadeia. A data reforça o papel de empresários, gestores, fornecedores e profissionais que trabalham diariamente para garantir o abastecimento e movimentar a economia.

Mais do que uma comemoração, o jantar representa um momento de integração e fortalecimento institucional. Ao reunir diferentes elos do mercado, a APES reafirma a importância da união da categoria para enfrentar desafios, ampliar oportunidades e construir um setor cada vez mais forte e representativo.

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