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EVENTO APES destaca força econômica do varejo alimentar em celebração ao Dia Nacional do Supermercado Associação reuniu empresários, supermercadistas e representantes de diferentes segmentos da cadeia de abastecimento na noite desta quinta-feira (26) para celebrar o Dia Nacional do Supermercado

A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) reuniu empresários, supermercadistas, fornecedores e representantes de diferentes segmentos da cadeia de abastecimento na noite desta quinta-feira (26) para celebrar o Dia Nacional do Supermercado. A festa, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, já se tornou se tornou um dos eventos corporativos mais concorridos do estado pelo número de lideranças do setor de varejo alimentar que reúne todos os anos.

Encarregado da abertura do evento, o vice-presidente da APES, André Mendonça, afirmou que, além de uma celebração, a festa é também de reconhecimento. “Reconhecimento à força de um setor que está presente diariamente na vida das pessoas e que tem uma contribuição enorme para a economia do nosso estado”, disse.

Ainda de acordo com ele, para se ter uma dimensão da importância do setor, o varejo alimentar pernambucano engloba quase 20 mil empresas e gera mais de 90 mil empregos formais. “São milhares de negócios, de diferentes portes, que movimentam a economia, geram oportunidades, sustentam famílias e garantem o abastecimento da população”, complementou.

Para Mendonça, por trás de todos esses números há empresários que investem, empreendedores que acreditam, trabalhadores que fazem acontecer e um ecossistema inteiro que se movimenta todos os dias. “E é justamente para representar, defender e fortalecer esse setor que existe a APES”, justificou.

Carrinho de Ouro

A programação contou com a entrega dos cobiçados prêmios Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque 2026, dedicado a empresários e executivos que sobressaíram nas suas respectivas áreas ao longo do ano. Os agraciados foram a GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação, na categoria Destaque Inovação, a Vitarella – M. Dias (Fornecedor Industrial Nacional), a Masterboi (Fornecedor Industrial Regional), a Cadan Comercial Vita Norte (Atacadista/Distribuidor), a Inovar Representações (Representante Comercial).

E mais: a Somar Comércio e Transporte de Alimentos – Kicaldo (Qualidade em Atendimento), o Engarrafamento Pitú e a Tambaú Alimentos (Marca Destaque), a Sicredi Recife (Destaque Serviço Nacional), os biscoitos Bitss, da Caprice, e o Doce de Leite Zero Lactose da Componesa (Lançamento de Produto Regional), a Mauricea Alimentos do Nordeste, a São Braz, a Oasis Alimentos e o Feijão Turquesa (Fornecedor Parceiro).

Quanto às Personalidades de Destaque, foram agraciados o diretor comercial da Natto Alimentos, Marcos Revoredo (Executivo de Empresa Fornecedora), o diretor do Grupo Confiança Otávio Ferreira Lins (Executivo de Empresa de Supermercado), o sócio-diretor da Dia Distribuição, Guilherme Fernando Basto Chaves (Personalidade Empresarial), além da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, homenageadas na categoria Personalidade Pública.

Posse

Durante o evento também foi empossada a nova diretoria executiva para o próximo biênio, que, para a presidência, representa um ato importante para entidade, que há mais de cinco décadas atua na defesa dos interesses do setor supermercadista pernambucano.

A nova gestão, garante o presidente da Apes, Jailson Leite, assume com o compromisso de ampliar a representatividade da categoria, fortalecer o associativismo e criar oportunidades de desenvolvimento para os associados.

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