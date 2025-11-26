A- A+

COMEMORAÇÃO APES realiza, nesta quarta-feira (26), confraternização do Dia Nacional do Supermercado No evento, entidade entregará os prêmios Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque do ano

A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) reúne players do setor, executivos, colaboradores e a imprensa, na noite desta quarta-feira (26), para a edição 2025 da confraternização anual da entidade, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

Com o tema “A nossa força vem da união”, uma das novidades deste ano é a participação da ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, maior cestinha da história da Seleção Brasileira. Ela fará uma palestra com abordagens sobre disciplina, persistência e superação - valores importantes para o segmento supermercadista.

No cerimonial, jornalista esportiva Sabrina Rocha, e a atração musical é Rafa Cout, que tem como características principais em suas apresentações a alegria e leveza. Também haverá a entrega dos troféus Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque 2025.

Ao fazer um balanço do ano, o presidente da APES, Jailson Leite, diz que houve conquistas importantes o setor e para todos os brasileiros, como a Cesta Básica Nacional de Alimentos livre de impostos na Reforma Tributária.

“Tivemos também a modernização das regras do vale alimentação e do vale-refeição no Programa de Alimentação do Trabalhador, que vai abrir espaço para que mais lojas possam receber o benefício do trabalhador e o avanço na tramitação no Congresso Nacional de uma luta antiga dos supermercados, que é liberação para venda de medicamentos. Sem dúvida uma atuação forte da nossa Nacional, a ABRAS, que conta com o apoio de todas as estaduais. Vamos seguir trabalhando para garantir mais conquistas em 2026", destacou Leite.

O presidente da APES, Jailson Leite, diz que houve conquistas importantes no setor Foto: Divulgação/APES

Em Pernambuco, o setor conta com números animadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o estado tem 91.908 empregados formais nos CNAE’s dos diversos formatos de supermercados, segundo o último levantamento, referente a 2024. São 18.407 empregados formais em hipermercados, 51.573 empregados formais em supermercados e 21.928 empregados formais em minimercados, mercearias e armazéns.

As principais ocupações são repositores de mercadorias (19.017), operadores de caixa (15.618), atendentes de lojas e mercados (13.322), vendedores de comércio varejista (6.824), açougueiros (3.788). São quase 19 mil empresas do segmento com CNAE ativo, entre supermercados, hipermercados e minimercados em Pernambuco. O setor representa 4,4% da arrecadação do Estado.

Homenageados

Com o Prêmio Carrinho de Ouro, os agraciados deste ano são a Lámen Treloso Zero Fritura (Destaque Inovação), a Alvoar Lácteos e o Engarrafamento Pitú (Fornecedor Indústria Nacional), a São Braz (Fornecedor Indústria Regional), a Cadan (Atacadista/Distribuidor), a Turquesa (Qualidade em Atendimento), a Mauricéia (Marca Destaque), a Sicredi (Destaque Serviço Nacional), o Brilux Sonho (Sabão em Pó), o Futurinho – Chocobiscuit (Lançamento de Produto Regional), a Somar Comércio e Transporte de Alimentos, a Kicaldo,a Masterboi e a Natto (Fornecedor Parceiro).

Receberão o prêmio Personalidade Destaque Shirley Kelly, diretora comercial da Recife Doces (Executivo de Empresa Fornecedora), Zacarias Félix de Souza, do Hiperbom Supermercado (Executivo de Empresa e Supermercado), Hevertton Veríssimo Marinho Diniz, diretor-comercial da Dilnor (Personalidade Empresarial), Tadeu Calheiros, vereador do Recife (Personalidade Pública) e Djalma Farias Cintra, do Bonanza Supermercados (Homenagem Especial).

