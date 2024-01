A- A+

europa Apesar da alta transferência, o preço elevado do trem faz as pessoas voarem de Londres para Paris Empresa dos trens de alta velocidade afirmou que deseja aumentar o volume de passageiros, o que poderia contribuir para redução dos preços

"Não posso me dar ao luxo de pagar o trem": Diante da grande diferença de preços, são muitos os viajantes que preferem a opção mais barata e viajam de avião entre Londres e Paris, embora seja mais poluente.

"É ridículo pegar o avião para uma deslocação assim", regular Sabia Mokeddem, um francês que mora em Londres. Ela admite, no entanto, fazê-lo.

A mulher reclama dos "preços exorbitantes" do Eurostar, nome popularmente adotado pelos trens de alta velocidade que conectam Londres e Paris em pouco mais de duas Empreshoras.

“Quando penso em todo o carbono emitido por um voo tão curto... Mas não posso me dar ao luxo de pagar o trem”, acrescenta essa mulher de 27 anos.

Sabia Mokkeden insiste em que pagaria um pouco mais para pegar o Eurostar, porque "é melhor para o planeta" e ela prefere o trem, mas a diferença de preço é muito grande.

A consumidora explica que encontra voos a 40 euros (aproximadamente R$ 216) sem dificuldade.

Lucy Kelly, uma irlandesa de 30 anos que mora em Paris, pega o trem para Londres quando consegue reservar com muita antecedência.

“Dessa forma, podemos encontrar viagens de ida e volta por 110 euros (R$ 596,50), o que é razoável, embora ainda seja mais caro que o avião”, afirma.

“Mas se você comprar o bilhete de trem de última hora, os preços podem ser uma loucura”, acrescentou Kelly.

Uma viagem de ida e volta de trem entre Paris e Londres pode chegar a 350 euros (R$ 1.893), especialmente em horários de pico, finais de semana, ou feriados.

Em novembro, a irlandesa pegou o avião para ir para Londres e “era quatro vezes mais barato”. Ela está ciente dos problemas de transporte que enfrentará para chegar ao aeroporto, mas garante que provavelmente voltará a pegar o avião.

“O trem deveria ser subsidiado, para cultivar as pessoas a pegá-lo em vez do avião”, defendeu.

Efeito Brexit

A Eurostar não atendeu aos pedidos da AFP para divulgar o preço médio da passagem ou respondeu se houve aumento nos últimos anos, como afirmaram muitos viajantes.

Segundo a empresa, não é possível comparar as tarifas de trem e avião, pois nos voos é preciso adicionar os custos de transporte até o aeroporto e de bagagem, enquanto crianças até 4 anos viajam gratuitamente em seus trens.

No ano passado, 7 milhões de pessoas foram transportadas no trajeto de trem entre Londres e Paris, de acordo com a Eurostar, em comparação com quase 2 milhões que viajaram de avião nos 12 meses anteriores a outubro de 2023, segundo a empresa especializada Cirium.

Segundo o diretor comercial do Eurostar, François Le Doze, “as pessoas compram primeiro os bilhetes de trem”, então eles se esgotam “antes dos aviões”, o que pode explicar um aumento mais rápido dos preços.

Ele reconhece que o poder aquisitivo relativamente alto de parisienses, ou londrinos, faz "essas viagens serem taxadas no preço que as pessoas estão dispostas a pagar".

A companhia afirmou que deseja aumentar o volume de passageiros, o que poderia contribuir para redução dos preços.

Le Doze explica que "é muito caro operar" esses trens, devido aos "custos das estações, de infraestrutura, do uso das linhas ferroviárias, de energia, pessoais e (...) de financiamento".

Concorrência

A ONG Greenpeace tem se mobilizado sobre o tema dos custos.

"Os governos desempenham condições regulatórias desiguais que beneficiam os transportes mais poluentes", denunciou a organização.

“Deveríamos tributar as viagens aéreas a um nível que reflita o dano que causam ao clima”, acrescentou.

O Greenpeace destaca que as companhias aéreas não pagam impostos sobre o querosene, no entanto, segundo a ONG, os aviões emitem cinco vezes mais gases de efeito estufa do que os comboios.

A seu favor, a Eurostar estimou que há 90% menos emissões de CO2 com o tremor.

Pegar esse meio de transporte entre Londres e Paris nas férias custa mais que o dobro do avião, explicado pelo Greenpeace.

No âmbito dos preços da Eurostar, os usuários esperam pela criação de uma linha concorrente.

Desde a sua criação, em 1994, várias empresas anunciaram a intenção de competir com o trem Eurostar, entretanto, até agora, nada foi concretizado.

