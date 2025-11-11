A- A+

tecnologia Apex lança incubadora em Lisboa para internacionalizar startups brasileiras Dez empresas terão suporte da agência para escalar ideias, alcançar investidores e expandir acesso ao ecossistema europeu

Com uma delegação recorde de 340 startups brasileiras no Web Summit Lisboa, principal evento de tecnologia europeu, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lançou nesta terça-feira, um programa de internacionalização de empresas em parceria com o Sebrae.

Dez startups foram selecionadas para uma incubação de nove meses, onde terão apoio de infraestrutura, planos de trabalho, além de mais proximidade com investidores e o mercado europeu.

A expectativa é que o programa de internacionalização seja anual, com dez startups sendo escolhidas a cada período. As empresas nomeadas para esta primeira edição foram a Aiper, Beeviral, Biolinker, Just Travel, Hope, PixNow, SleepUP, SST, WoodChat e 593 ican. A lista foi divulgada em cerimônia da Apex no edifício da agência em Lisboa, espaço cedido pela câmara municipal.

Segundo o presidente da Apex, Jorge Vianna, a ideia é que as empresas possam ganhar escala, alcançando investidores e novos mercados de forma mais rápida.

_ Estamos vivendo a era dos serviços. O Brasil não pode ficar só reclamando das big techs americanas. Os chineses estão fazendo o trabalho deles, os indianos também. O Brasil quer fazer. O Brasil quer ter seu centro de inovação, seu Vale do Silício _ disse Vianna, a jornalistas. _ Portugal pode ser uma porta de entrada.

Ao longo dos nove meses, as startups passarão a atuar na sede da Apex em Lisboa, que dedicou um andar para as empresas com salas de reunião, áreas de coworking e espaços para encontros com investidores.

O prédio, que também abriga escritórios da Embratur, Fiocruz e Sebrae na capital, será compartilhado com as novas residentes. A expectativa é que as startups passem a ocupar o local a partir de janeiro.

_ Elas terão que vir para cá, então vamos ajudar. Vamos ter um contrato e um plano de trabalho semana a semana. Participei da elaboração junto com o Sebrae. Nós dois daremos essa notícia ao presidente Lula _ disse Vianna.

A curadoria das startups partiu da lista de 108 startups brasileiras previamente selecionadas pelo Web Summit para expor suas soluções com pequenos estandes nas categorias "Alpha", "Beta" e "Growth". Em seguida, a aceleradora Plug and Play contratada pela Apex escolheu as trinta empresas mais promissoras para uma fase de microaceleração, com mentorias e treinamentos intensivos.

Essas startups receberam orientações para se preparar para conversas com investidores. Foram cerca de 70 horas de sessões de "pitch", apresentações curtas de até cinco minutos. Depois dessa etapa, 17 startups chegaram à fase final para o programa da Apex. A chegada até as dez envolveu critérios como potencial de mercado da solução, além de diversidades regional e de gênero.

