TARIFAS Apex quer tratar com governos locais nos EUA, dependentes de produtos do Brasil, diz Viana Para o presidente da Agência, muitos produtos devem sair da lista de incidência da taxa de 50% "por conta do interesse dos EUA"

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse nesta quarta-feira, 6, que estão sendo mapeados os entes federativos, nos Estados Unidos, mais dependentes de produtos brasileiros com o objetivo de articulação em nível local.

A perspectiva é que governos estaduais, se sensibilizados, poderiam contribuir nas conversas com Washington. A ideia é tratar com governadores e parlamentares por meio de entidades em território norte-americano.

Também estão sendo mapeados os estados mais dependentes em relação aos minerais críticos exportados pelo Brasil. É o caso da Flórida, com cerca de 83% de dependência em determinados minerais, e Pensilvânia, com 100% de dependência de outros itens neste mercado, segundo balanço apresentado preliminarmente. O mapeamento geral ainda não está concluído.

Para Viana, muitos produtos devem sair da lista de incidência da taxa de 50% "por conta do interesse dos EUA", afirmou em coletiva de imprensa. Ele comentou sobre produtos, como café, que são presentes no dia a dia dos norte-americanos. Sobre eventual retaliação do Brasil, ele disse não haver razão, já que os EUA é superavitário no comércio.

Cerca de 44,6% das exportações brasileiras para os EUA estão fora da tarifa adicional de 50%. que pela previsão será aplicada unilateralmente pelo governo norte-americano hoje. Os produtos excluídos expressamente da ordem executiva dos Estados Unidos equivalem a US$ 18 bilhões.

O presidente da ApexBrasil também falou da contaminação política das negociações com os EUA, em referência aos aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) acusados de serem responsáveis pela incidência da tarifa contra produtos brasileiros. O deputado federal licenciado (PL-SP), Eduardo Bolsonaro, disse abertamente que busca atrapalhar as negociações

Jorge Viana falou também do impacto para São Paulo com o tarifaço e disse que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), precisa escolher "se fica do lado do Brasil ou não".



