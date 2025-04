A- A+

Erro Aplicativo Caixa Tem apresenta instabilidade nesta terça-feira (15) Usuários relatam falhas no login e dificuldades para realizar transações via Pix

O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, apresentou instabilidade na manhã desta terça-feira (15), afetando milhares de usuários em todo o país. As principais queixas estão relacionadas à dificuldade para acessar as contas e realizar transações por Pix.

Segundo o site Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, cerca de 49% das reclamações foram sobre falhas no login, enquanto outros 49% relataram problemas com operações via Pix. Já 5% dos usuários apontaram dificuldades no uso do internet banking.

As primeiras notificações de erro começaram ainda na madrugada. A falha no processamento das operações impacta especialmente os beneficiários de programas sociais, que utilizam o Caixa Tem para receber auxílios do governo.

