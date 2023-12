A- A+

DELIVERY Aplicativo de delivery movimenta R$ 97 bilhões na atividade econômica do Brasil O impacto da plataforma equivale a 0,45% do PIB de Pernambuco

Uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que o iFood movimentou R$ 97 bilhões em valor bruto na atividade econômica do Brasil em 2022, impactando 0,53% do Produto Interno Bruto (PIB) do País e 0,45% do PIB do Estado de Pernambuco. O estudo teve como objetivo avaliar a importância socioeconômica da cadeia de valor do iFood na economia brasileira.

O levantamento considerou os efeitos diretos, indiretos e induzidos da operação do iFood , como esclarece Erica Diniz Oliveira, economista-chefe da plataforma. “Trata-se do efeito multiplicador. Se considerarmos, por exemplo, a compra de uma torta de morango pelo aplicativo, são estimados os impactos em toda cadeia, desde o pagamento de funcionários do estabelecimento, até a produção e o transporte de insumos”.

De acordo com estimativas do levantamento, para cada R$ 1.000 gastos em restaurantes e mercados a partir da plataforma R$ 1.385 são gerados para a economia brasileira. Além disso, a cada R$ 1.000 de impostos gerados pelas compras no iFood, são coletados R$ 1.127 adicionais na economia.

No ano de 2022, os negócios que foram impulsionados pelo iFood geraram 873 mil postos de trabalho diretos e indiretos. O estudo também analisou o impacto gerado na economia, no ano de 2022, pela renda dos profissionais que atuam como entregadores. Esses recursos geraram atividades e negócios que totalizaram R$ 7,9 bilhões em bens e serviços produzidos no país.

Os números não levaram em consideração os ganhos dos entregadores dos próprios restaurantes e estabelecimentos, não intermediados pela plataforma, que realizam 61% das entregas transacionadas no aplicativo iFood.

Impacto sistêmico do iFood na economia brasileira | Fonte: Divulgação

Segundo a Fipe, entre outubro de 2021 e setembro de 2022, cerca de 537 mil entregadores utilizaram o aplicativo como fonte de renda em algum período. Considerando o tempo de atividade, o estudo aponta ainda que o uso da plataforma é dinâmico e se apresenta como um complemento de renda ou uma ocupação exercida de forma eventual.

Durante os 12 meses analisados, o tempo médio de atividade no aplicativo foi de 4,7 meses por entregador. Por mês, 212 mil permaneceram ativos, ou seja, realizando ao menos uma entrega.

Veja também

Mercosul Acordo comercial com União Europeia não sai antes da reunião de cúpula do Mercosul, avalia Governo