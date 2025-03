A- A+

Banco Aplicativo do Banco do Brasil fora do ar na manhã nesta sexta-feira (21) Os usuários relataram, entre os principais problemas, dificuldades para fazer Pix e até mesmo logar na conta do BB

Clientes que tentaram acessar o aplicativo do Banco do Brasil (BB) na manhã desta sexta-feira (21) enfrentaram instabilidade, segundo o Downdetector. Os usuários relataram, entre os principais problemas, dificuldades para fazer Pix e até mesmo logar na conta do BB.

Ainda segundo o site que monita serviços online, a plataforma digital do banco começou a oscilar por volta das 9h30 da manhã, deixando o aplicativo do Banco do Brasil fora do ar.

O problema teria sido causado por falta de conexão no sistema. Em nota, o Banco do Brasil confirmou a intermitência de seus canais digitais e informou que estava trabalhando “para o pleno restabelecimento dos serviços”. Por volta das 13h, o App voltou a normalidade.

Veja também