A- A+

Bradesco Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade para login na manhã deste sábado O perfil oficial do Bradesco no X (ex-Twitter) informou aos clientes que "a área responsável está atuando para que o acesso seja normalizado

O aplicativo do Bradesco registra instabilidade na manhã deste sábado (13). Relatos de clientes do banco nas redes sociais dizem que os problemas foram detectados principalmente para login, além do pedido de atualização do aplicativo - solicitada para o acesso mas sem conseguir ser efetuada.

Às 09h47, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 299 reclamações sobre o aplicativo do banco.

Os problemas mais notificados são login no aplicativo móvel (79%), mobile banking (14%) e login no internet banking (7%).

O perfil oficial do Bradesco no X (ex-Twitter) informou aos clientes que "a área responsável está atuando para que o acesso seja normalizado o mais breve possível".

Veja também

Rio Grande do Sul Auxílio reconstrução: prorrogado prazo para cadastrar famílias do RS