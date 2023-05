A- A+

Instabilidade Aplicativo do Bradesco sai do ar e usuários reclamam nas redes Instabilidades acontecem desde o início da tarde desta sexta-feira (5)

Em pleno dia 5, quando muitos brasileiros recebem seus salários e começam a pagar as contas, clientes do Bradesco enfrentam dificuldades para usar o aplicativo do banco. Nas redes sociais, há relatos de problemas no acesso à plataforma, além de instabilidades na conclusão de transações.

De acordo com o site Downdetector, que monitora serviços on-line, as reclamações sobre problemas nos sistemas no banco começaram por volta das 14h30, com pico às 15h30, e se arrastaram até o fim da tarde desta sexta.

Em alguns casos, ao acessar o app, o sistema do banco informa ao usuário que "algo deu errado" e orienta que o Internet Banking seja usado.

Em nota, o Bradesco informou que o aplicativo de Pessoa Física apresentou intermitências pontuais:

"Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente".

