Aplicativo do FGC apresenta instabilidade no primeiro dia de pagamento a clientes do Master

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) começou a pagar, nesta segunda-feira, os clientes que aplicaram recursos no Banco Master e já concluíram o processo de solicitação da garantia. Até agora, cerca de 377 mil investidores estão aptos a receber, de um total de quase 569 mil pedidos registrados.

O aplicativo do fundo, porém, tem apresentado instabilidade. Investidores relatam que, ao tentar acessar o sistema, surge uma mensagem pedindo para tentar novamente “mais tarde”.

Os problemas não começaram hoje. No sábado, após o FGC anunciar que faria os depósitos, uma corrida ao aplicativo sobrecarregou o sistema, frustrando clientes do Master que tentavam solicitar a devolução dos recursos.

Na Play Store, a avaliação do aplicativo do FGC é de apenas 1,3 estrela, numa escala que vai até cinco. Usuários relatam dificuldade para concluir o cadastro, recuperar a senha e enviar documentos. Há também queixas de mensagens de erro durante o envio da documentação exigida.

Os problemas se repetem em plataformas de defesa do consumidor. Investidores relatam dificuldades para validar documentos e enviar a selfie de verificação. Muitos dizem não conseguir acessar a conta e afirmam que, após várias tentativas, o acesso é bloqueado por excesso de tentativas.

Inicialmente, a estimativa era de que cerca de 1,6 milhão de investidores do Banco Master teriam direito ao ressarcimento. O FGC, no entanto, revisou esse número para aproximadamente 800 mil credores. O valor total das garantias soma R$ 40,6 bilhões. Segundo o fundo, há liquidez de R$ 125 bilhões, com base em dados de novembro de 2025.

O Globo aguarda posicionamento do FGC.

