A- A+

Fintech Aplicativo do Mercado Pago apresenta instabilidade e fica fora do ar Usuários relataram falhas em operações via Pix e dificuldades de acesso ao app

O banco digital Mercado Pago apresentou instabilidade e ficou fora do ar na manhã desta quinta-feira (28). Diversos usuários relataram que não conseguiram acessar a plataforma pelo aplicativo de celular e também tiveram problemas em operações financeiras.

De acordo com o site DownDetector, que monitora falhas em serviços online, houve um pico de 606 reclamações às 9h04. A maioria dos registros, 66%, estava relacionada a operações no Internet Banking. Outros 29% apontaram falhas no acesso pelo aplicativo, e 5% se referiam à consulta de saldo.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), clientes também relataram dificuldades em transferências via Pix. Ao tentar realizar transações, o aplicativo exibiu a mensagem: “Tivemos um problema. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Por favor, tente novamente.”

Além das falhas no Brasil, usuários publicaram reclamações em outros idiomas, indicando que a instabilidade pode ter atingido outros países.

Segundo o DownDetector, o problema começou por volta das 8h e somava mais de 500 notificações ao longo da manhã. A principal queixa era a impossibilidade de realizar transferências via Pix, além de relatos sobre valores que não apareciam na conta após a movimentação.



Veja também