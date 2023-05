A- A+

INTERNET Aplicativo e site Meu INSS permanecem com acessos e serviços instáveis Muitos internautas conseguem fazer login no sistema, mas algumas funcionalidades ainda não foram restabelecidas

O site e o aplicativo Meu INSS, que sofreram pane total por mais de 36 horas desde a noite do domingo, têm o acesso e os serviços instáveis na noite desta terça-feira. Nas redes sociais, muitos usuários relatam já conseguir fazer login no sistema. Após este passo, alguns ainda acessam as funcionalidades sem problemas, mas outros não têm ainda sucesso nas opções escolhidas.

Durante toda o dia, trabalhadores, aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do INSS permenecram sem acesso algum ao sistema, usando as redes sociais para se queixar o problema.

Em um dos relatos, um internauta lamentou não conseguir resolver uma pendência: "Eu só queria cadastrar uma procuração no Meu INSS do meu pai". Outro relatou preocupação com a indisponibilidade para o download do informe de rendimentos para quem precisa fazer a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023. "Meu INSS, volta a funcionar, pelo amor de Deus. Preciso emitir extrato para Imposto de Renda do meu pai. O prazo já está acabando", disse.

Segundo a Dataprev — que presta serviços de tecnologia para o INSS e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) —, o sistema teve o funcionamento restabelecido no início da noite. A empresa de processamento de dados do governo federal admite, no entanto, que ainda há intermitência em algumas funcionalidades da plataforma, mas justifica com o alto volume de acesso após quase dois dias inteiros com problemas.

"As equipes técnicas da Dataprev seguem atuando para o retorno da operação normal da plataforma Meu INSS", afirmou em nota.

Ao todo, o sistema soma quase 120 funcionalidades. A pane, segundo a Dataprev, foi iniciada ainda no domingo após um desligamento não programado de discos durante procedimento padrão de manutenção em um equipamento de armazenamento, realizado pelo fabricante no Datacenter do Rio de Janeiro. Os sistemas impactados foram: Meu INSS, Portal dos Peritos Médicos Federais (PMF), sistema de agendamento do INSS e consultas de informações do CNIS e de benefícios do INSS.

Canais alternativos

Para quem precisa fazer a emissão do informe de rendimentos para a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023 (ano-base 2022), cujo prazo de entrega se encerra em 31 de maio, a dica é recorrer ao banco pagador de seu benefício. A instituição financeira pode emitir o extrato para fins de IR. Este serviço está disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo bancário.

O Meu INSS permite requerer benefícios, marcar perícias médicas, consultar agendamentos já feitos, saber sobre andamento de processos, fazer atualização de dados e até consultar o extrato de pagamento mensal, incluindo o valor da antecipação da primeira metade do 13º salário (50%), que será liberada nos próximos dias com o benefício referente a maio.

Diante das falhas no sistema, a saída para os segurados é procurar informações pelo número 135. Por meio do call center, é possível fazer inscrição junto à Previdência Social, requerer benefícios, agendar atendimento em uma agência, consultar resultado de perícia médica, consultar data de pagamento de benefício e, fazer denúncia anônima, entre outras possibilidades.

Além disso, o segurado pode conversar com um atendente para obter informações sobre um benefício da Previdência Social.

O horário de teleatendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Mas o atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O CNIS reúne dados sobre as contribuições previdenciárias dos trabalhadores da iniciativa privada. Neste sistema, estão listados todos os vínculos trabalhistas e os respectivos recolhimentos mensais à Previdência Social.

