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Mobilidade Aplicativo pernambucano aposta em comando de voz para ampliar mobilidade de pessoas com deficiência VEZZ Mobilidade será lançada nesta sexta-feira (7), no Recife

Uma startup pernambucana pretende tornar mais acessível o uso de aplicativos de transporte para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. A VEZZ Mobilidade será lançada oficialmente na próxima sexta-feira (7), às 9h, no Sebrae Pernambuco, localizado na Rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro, no Recife, com a proposta de oferecer um aplicativo desenvolvido desde a sua concepção para atender usuários que encontram dificuldades nas plataformas tradicionais. ,

O principal diferencial da ferramenta é a integração de um sistema de comando de voz nativo, que permite ao passageiro solicitar uma corrida apenas por meio da fala, sem necessidade de navegar pelas telas do celular ou digitar informações. A tecnologia foi desenvolvida com foco em pessoas com deficiência visual, idosos, pessoas com dificuldades de leitura e escrita e usuários com mobilidade reduzida, públicos que, muitas vezes, dependem de terceiros para utilizar esse tipo de serviço.

Segundo a empresa, o sistema também permite o acionamento de ajuda por comando de voz em situações de emergência durante a viagem. Outro recurso anunciado é o encerramento automático da autorização do cartão de crédito ao final de cada corrida, reduzindo o risco de cobranças indevidas.

A VEZZ Mobilidade informa ainda que o aplicativo é o primeiro do país voltado ao transporte por aplicativo a contar com comando de voz integrado para solicitação de corridas. A tecnologia possui registro internacional em 181 países por meio da Convenção de Berna. O projeto conta com apoio do Sebrae Pernambuco, do Inova Hub Jaboatão e do Porto Digital.

Antes mesmo da estreia oficial, a iniciativa foi reconhecida em premiações nacionais de inovação e empreendedorismo. Entre elas estão o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Inovação da ABDI, em 2025, o segundo lugar no Prêmio Nacional de Empreendedorismo e Inovação da Anprotec, também em 2025, além do segundo lugar no Prêmio Empreendedoras Tech da ABDI e do Prêmio Inovacidade – Liderança Feminina, ambos em 2026.

De acordo com a CEO da VEZZ Mobilidade, Lígia Coelho, a proposta surgiu da necessidade de tornar a transformação digital mais inclusiva.

"Quando pensamos em inovação, não basta criar novas tecnologias. É preciso garantir que elas sejam acessíveis e possam ser utilizadas por quem, historicamente, ficou de fora desse processo. Mobilidade também é um direito, e autonomia faz parte da inclusão", afirma.

Além das funcionalidades voltadas aos passageiros, a plataforma também promete oferecer condições diferenciadas para os motoristas. Segundo a empresa, até 85% do valor pago pelas corridas será repassado aos condutores, percentual superior ao praticado pelas principais plataformas do setor.

Os motoristas cadastrados também passam por um programa de capacitação híbrido voltado ao atendimento humanizado de idosos, pessoas com deficiência, pessoas não alfabetizadas e passageiros com condições específicas, como autismo e Parkinson. A formação reúne encontros presenciais no Sebrae Pernambuco e conteúdos disponibilizados no próprio aplicativo.

A criação da VEZZ Mobilidade foi inspirada na experiência pessoal de Lígia Coelho, mãe de um jovem com agenesia motora dos membros superiores. Segundo a empresária, a convivência com as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência para exercer o direito de ir e vir motivou o desenvolvimento da plataforma.

Desenvolvido ao longo de cerca de três anos com investimento próprio e apoio de instituições como Porto Digital, Inova Hub e Sebrae Pernambuco, o aplicativo reúne ainda a experiência profissional da fundadora no setor de mobilidade urbana. Antes de retornar ao Brasil, Lígia viveu por 15 anos em Portugal e participou da implantação de operações de empresas do segmento em 18 cidades brasileiras.

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