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NEGÓCIOS APM Terminals inaugura terminal de R$ 1,6 bilhão em Suape com presença de Alckmin Novo equipamento deve dobrar a capacidade de movimentação de contêineres do porto nos próximos anos e impulsionar a logística do Nordeste

Com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a APM Terminals inaugurou nesta sexta-feira (12) seu novo terminal de contêineres no Porto de Suape. O empreendimento recebeu investimento de R$ 1,6 bilhão e é considerado um dos maiores aportes privados da história do complexo portuário pernambucano.

Instalado em uma área de cerca de 50 hectares anteriormente ocupada pelo Estaleiro Atlântico Sul (EAS), a previsão é de que o terminal comece a operar em 2026. A capacidade inicial será de 400 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), podendo ultrapassar 1,3 milhão de TEUs por ano em futuras expansões.

Segundo o diretor-superintendente da APM Terminals Suape e Pecém, Daniel Rose, o projeto representa um compromisso de longo prazo da companhia com o desenvolvimento da infraestrutura logística brasileira.

“APM Terminals Suape reflete nosso compromisso de longo prazo com o crescimento do Brasil e com o fortalecimento da infraestrutura logística do país. Mais do que um novo ativo portuário, o terminal amplia a capacidade do Nordeste, integra o Brasil às principais rotas do comércio global e eleva o padrão operacional da região com uma estrutura totalmente eletrificada", afirmou.

Ainda segundo ele, desenvolvido em estreita colaboração com parceiros e autoridades brasileiras, o projeto já gerou milhares de empregos e nasce como uma plataforma para impulsionar a competitividade regional, um gateway intermodal para a região e uma nova referência para operações portuárias modernas na América Latina.

O diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destacou que o empreendimento marca uma nova fase para o porto e para a economia pernambucana.

“O dia 12 de junho ficará marcado na história do Complexo de Suape como o início de uma nova era para a logística e o desenvolvimento econômico do estado. A entrada em operação do terminal da APM Terminals, empresa pertencente ao grupo A.P. Moller-Maersk, líder mundial em transporte marítimo e logística integrada, reforça a posição estratégica do nosso porto-indústria no cenário nacional e internacional", disse Armando.

Ainda segundo o diretor-presidente, o investimento amplia a capacidade operacional do porto, fortalece a conexão de Pernambuco com os principais mercados globais e "envia uma mensagem clara ao mundo de que Pernambuco está preparado para receber grandes empreendimentos e liderar um novo ciclo de crescimento sustentável, inovação e competitividade”.

A cerimônia contou com a presença da governadora Raquel Lyra, do ex-prefeito do Recife João Campos e outros líderes políticos do estado.

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