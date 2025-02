APM Terminals participa do Fórum Pernambuco Export e destaca investimentos e inovação

A- A+

FEVEREIRO DE 2025, RECIFE - O Fórum Estadual Pernambuco Export, de logística, infraestrutura e transportes, realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, na capital pernambucana, destacou o papel estratégico de Pernambuco no comércio internacional, com foco na infraestrutura de transportes, sustentabilidade e novos investimentos. Durante o evento, o head de Public Affairs do Grupo Maersk, Danilo Veras assumiu um papel de destaque ao ser empossado como novo membro do Conselho Nacional do Brasil Export.

O fórum contou com visitas técnicas aos complexos portuários de Suape, Porto Digital e Porto do Recife e refletiu sobre os avanços e as perspectivas para o futuro da economia pernambucana. A presença de grandes nomes do setor ressalta o interesse de empresas globais, como o Grupo Maersk, em contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

Recentemente, a APM Terminals Suape, projeto em implantação que será o primeiro terminal portuário 100% eletrificado da América Latina, anunciou investimentos significativos que ampliarão a capacidade de movimentação de contêineres do Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco, dobrando sua capacidade até 2030. Em novembro de 2024, foi realizado o evento de lançamento da pedra fundamental do novo terminal, com investimentos iniciais de R$ 1,6 bilhão. APM Terminals Suape tem a previsão de início de operação no segundo semestre de 2026, e estimulará a inclusão do Porto de Suape em novas rotas internacionais, facilitando o comércio exterior e beneficiando exportadores e importadores da região.

O evento também teve apoio institucional do Ministério de Portos e Aeroportos, que promoveu a primeira edição da Caravana de Inovação, uma iniciativa itinerante destinada a difundir a cultura de inovação no setor portuário nacional. O evento, exclusivo para patrocinadores, conselheiros e autoridades convidadas, também marcou a posse simbólica de novos membros nos conselhos do Brasil Export, incluindo o ingresso de Danilo Veras no Conselho Nacional.

O fortalecimento das parcerias entre o setor público e privado e os avanços na infraestrutura de transportes, foram alguns dos destaques do encontro, que reforçou o compromisso de Pernambuco com o crescimento sustentável e a ampliação de sua participação no comércio internacional.

Na ocasião, Veras destacou que, com o início das operações do futuro terminal privado, será preciso levantar debates e encontros que possam resolver gargalos, principalmente os de acessos, sejam rodoviários ou ferroviários, mas que o poder público se coloca favorável à necessidade de grupos empresariais visando novos negócios e futuros investimentos. “Estamos muito orgulhosos com a viabilização do projeto. Nós, da APM Terminals, trabalhamos de maneira dedicada para ofertar para essa comunidade de Pernambuco o melhor. Obviamente vamos precisar discutir conexões, mas está tudo muito bem encaminhado; a gente olha para as autoridades públicas e vemos pessoas verdadeiramente intencionadas em defender o interesse público. Isso dá, nesse estado, um gás maior para fazer nossos investimentos e pensar de uma maneira ainda mais audaciosa”, finaliza o executivo.

Sobre a APM Terminals:

A APM Terminals opera uma das redes portuárias mais abrangentes do mundo, auxiliando os seus clientes a expandirem seus negócios e obterem maior eficiência, flexibilidade e confiabilidade na cadeia de suprimentos. Na região das Américas, a APM Terminals opera 14 terminais em 8 países e faz parte do Grupo A.P. Moller-Maersk, que atua em mais de 130 países e emprega mais de 110 mil pessoas, em todo o mundo.



