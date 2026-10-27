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Inclusão APM Terminals Suape anuncia chegada de nova rota internacional Nova linha conecta Pernambuco aos EUA e América Latina com novas opções logísticas para importadores e exportadores

A APM Terminals Suape ampliará sua conectividade internacional com a inclusão do terminal pernambucano na rota marítima do serviço UCLA, operado pelos armadores Maersk e MSC. Com a novidade, Suape se tornará o primeiro porto do Nordeste brasileiro a receber essa escala, consolidando a região com polos industriais e comerciais da América do Norte, América Central e Caribe. A primeira escala está programada para o dia 01 de novembro de 2026, com a chegada do navio MSC Yamuna VI e o serviço terá frequência semanal.

A rota estabelece conexões entre portos estratégicos do México, como Veracruz e Altamira, dos Estados Unidos, por meio de Houston, da Colômbia, através de Cartagena, além de importantes terminais localizados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Os tempos de trânsito estimados são de 26 dias para Veracruz, 24 dias para Altamira, 21 dias para Houston e 11 dias para Cartagena, assegurando maior celeridade e previsibilidade às cadeias de suprimentos.

“O Porto de Suape já é um dos líderes na movimentação de carga no Brasil, com um crescimento de 21,6% nos últimos meses e que deve fechar 2026 com recordes. Um porto que está pronto para ser a porta do Nordeste para o mundo e que já colhe os frutos dos investimentos que o Governo do Estado tem realizado. Ora com recursos próprios, ora buscando parceria com o governo federal e com a iniciativa privada, atraindo, inclusive, investimento estrangeiro, como é o caso da implantação do terminal de contêineres da APM Terminals. Pernambuco é o principal centro logístico do Nordeste e Suape, o principal ponto de conexão com outros continentes e com outros estados do Brasil”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A inclusão de Suape na UHD-UCLA ocorre poucos meses após o início das operações da APM Terminals no complexo portuário pernambucano. Inaugurado em 2026, o terminal recebeu investimentos superiores a R$ 2 bilhões e é o primeiro terminal portuário 100% eletrificado da América Latina.

“A entrada de Suape na rota representa um salto de eficiência logística para Pernambuco e para todo o Nordeste, ao criar alternativas diretas com grandes centros de consumo e produção do continente,” afirma Carolina Brown, Chief Commercial Officer (CCO) da APM Terminals Pecém e Suape.

Além de ampliar a conectividade internacional do Nordeste, a nova rota deverá impulsionar cadeias produtivas estratégicas da região. Entre as principais cargas esperadas estão produtos classificados nos NCMs 39 e 40, ligados principalmente à indústria automotiva, além do NCM 29, relacionado aos produtos químicos orgânicos.

“A nova rota reflete nosso compromisso em consolidar Suape como um hub para o Nordeste, oferecendo conexões cada vez mais amplas com mercados internacionais e criando novas oportunidades para os setores da indústria, do agronegócio e do comércio exterior da região”, destaca Daniel Rose, diretor-superintendente da APM Terminals Pecém e Suape.

“A chegada dessa nova linha internacional é mais um sinal de que Suape está avançando na direção certa. Os investimentos realizados nos últimos anos, especialmente nas obras de dragagem e na modernização da infraestrutura portuária, estão criando condições cada vez mais favoráveis para atrair novas operações e ampliar nossa conexão com o comércio mundial. Com as novas profundidades homologadas e a entrada em operação do terminal da APM Terminals, fortalecemos a competitividade do porto e abrimos novas oportunidades para o desenvolvimento de Pernambuco”, destacou o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Com a expansão do portfólio de serviços marítimos oferecidos pelo terminal, a expectativa é ampliar a atratividade de Pernambuco para novos negócios e investimentos, contribuir para o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a posição do Nordeste nas cadeias globais de comércio.

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