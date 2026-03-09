A- A+

Porto de Suape APM Terminals Suape celebra entrega de equipamentos Com um investimento de R$ 241 milhões, o maquinário representa o início das etapas técnicas que sustentarão a operação do terminal

Com investimento de R$ 241 milhões, 28 equipamentos encomendados da empresa SANY chegaram à APM Terminals no Complexo Industrial Portuário de Suape, Litoral Sul de Pernambuco. O maquinário representa o início das etapas técnicas que sustentarão a operação do terminal de cargas. A previsão é de que uma nova etapa seja entregue em maio e que, em agosto, o terminal esteja operando plenamente. O terminal é o primeiro 100% eletrificado da América Latina.

Segundo o diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, Daniel Rose, o evento de entrega, realizado nesta segunda-feira (9), simboliza que o terminal está cada vez mais próximo de ser concretizado. O projeto irá redefinir o papel do estado e do Brasil na logística portuária internacional.

“O primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina está se tornando realidade aqui em Suape. Este empreendimento traduz uma nova forma de pensar o futuro. Operar com eficiência, respeitar o meio ambiente e ampliar a acessibilidade garantindo que o progresso seja inclusivo e sustentável. Estamos construindo um terminal que não apenas movimenta cargas, mas que será referência de responsabilidade e inovação e competitividade”, afirmou.

Destino

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou que a APM Terminals Suape posiciona o estado como um grande destino de investimentos logísticos do Brasil e do mundo. A gestora ressaltou que é um diferencial ter um porto pronto, licenciado ambientalmente e que carrega um novo terminal de contêineres, como o Porto de Suape.

"Em maio a gente vai estar aqui de novo para a entrega de uma nova etapa útil. E definitivamente em agosto ele vai estar podendo funcionar plenamente e garantindo que Pernambuco seja sempre um destino de investimento, gerando oportunidade de emprego e renda para o nosso povo, que se soma a outros investimentos que já estão acontecendo no nosso estado, carregados pelo poder público ou pela iniciativa privada, como está acontecendo agora.”

Na foto, a vice-governadora do estado, Priscila Krause; a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e o diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, Daniel Rose. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O diretor-presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, afirmou que a infraestrutura do complexo industrial tem sido ampliada. Além disso, o porto avançou de forma estratégica na agenda de internacionalização e segue se consolidando como um dos protagonistas da transição energética no Brasil.

Ainda de acordo com ele, a APM Terminals Suape já gerou mais de 200 empregos diretos, além de milhares de postos de trabalho indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

“Com o início das operações previstas para o segundo semestre deste ano, o terminal terá a capacidade inicial para movimentar até 400 mil TEUs por ano, ampliando significativamente a eficiência, a segurança e a competitividade logística de Pernambuco e de todo o nordeste. É também uma alegria saber que a segunda etapa foi antecipada em sete anos, de 2034 para 2027”, disse.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com a conclusão das obras da APM Terminals Suape, serão gerados mais de dois mil empregos diretos.

“Hoje nós temos um conjunto de obras estruturantes no nosso estado, sobretudo aqui no Porto de Suape. Foi feita a dragagem, a requalificação do molhe e agora a gente está observando a obra em andamento a todo vapor, mais de R$ 2 bilhões de investimentos. A APM Terminals, a Maersk, esse novo terminal, vai colocar o Porto de Suape na rota da globalização internacional. Hoje o Porto de Suape já dialoga com mais de 250 portos no mundo e com a APM Terminals a gente vai ampliar ainda mais a nossa relação com vários mercados”, disse.

Equipamentos

Os equipamentos da APM Terminals Suape são totalmente eletrificados, eliminando o uso de combustíveis fósseis. Segundo a empresa, no aspecto operacional, destacam-se os dois guindastes STS (Ship to Shore), responsáveis pelo carregamento e descarregamento dos navios. Para a movimentação de contêineres no pátio do terminal, foram adquiridos sete guindastes RTGs (Rubber Tyred Gantry Cranes).

O terminal contará ainda com duas Reach Stackers, uma empilhadeira para 16 toneladas, duas empilhadeiras para contêineres vazios e 14 Terminal Tractors.

Com investimento de R$ 241 milhões, 28 equipamentos encomendados da empresa SANY chegaram à APM Terminals Suape. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Homenagens

No final do evento, a governadora Raquel Lyra, o ministro Silvio Costa Filho e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ipojuca, Pedro Peixoto, receberam placas como forma de homenagem. Pedro Peixoto participou da cerimônia representando o prefeito do município, Carlos Santana.

Também participaram do evento de entrega dos equipamentos a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; o deputado estadual Romero Sales Filho; e a ex-prefeita de Ipojuca, Célia Sales; entre outras autoridades.

