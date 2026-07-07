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Economia Apoio a microempreendedores pode movimentar R$ 180 bilhões na economia, aponta estudo Pesquisa da Aliança Empreendedora mostra impacto da formalização na renda e no crescimento do PIB

Investir em políticas públicas voltadas aos microempreendedores pode movimentar pelo menos R$ 180,7 bilhões na economia brasileira nos próximos quatro anos. A estimativa faz parte do estudo "Todos Podem Empreender – Tese de Impacto para Inclusão Produtiva e Crescimento do PIB até 2030", desenvolvido pelo Programa Empreender 360, da Aliança Empreendedora.

Baseada em dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a pesquisa projeta os impactos econômicos caso o Brasil amplie em 10 pontos percentuais o ritmo de apoio e formalização de microempreendedores em relação à tendência atual. O levantamento busca subsidiar políticas públicas, ações de capacitação e iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo.

O estudo foi apresentado durante a abertura do 8º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, em Brasília, e traça um panorama do empreendedorismo na base da pirâmide. Segundo a análise, incentivar pequenos negócios é uma das estratégias mais eficazes para promover inclusão produtiva, reduzir a pobreza e estimular o crescimento econômico.

Entre 2016 e 2025, o número de microempreendedores no país cresceu 20,25%, o equivalente a mais de 4,7 milhões de novos empreendedores. Apesar desse avanço, 65,3% ainda atuam na informalidade, o que representa cerca de 18 milhões de pessoas sem registro formal.

De acordo com Mariane Rodrigues, líder de Advocacy e Relações Governamentais do Programa Empreender 360, a formalização, aliada a outras políticas públicas, amplia as oportunidades de geração de renda e proteção social. O estudo aponta que empreendedores formalizados registram, em média, um aumento de 9,5% na renda.

A pesquisa também mostra que profissionais que abriram um CNPJ tiveram 20,4 pontos percentuais a mais de chances de superar a faixa de renda considerada de pobreza no ano seguinte à formalização. Além de facilitar o acesso a direitos previdenciários, a emissão de notas fiscais e novos mercados, a formalização fortalece as condições para o desenvolvimento dos pequenos negócios.

O levantamento revela que o microempreendedorismo é hoje o segundo maior grupo ocupacional do Brasil, reunindo 27,9 milhões de trabalhadores, entre formais e informais. Em 2025, o setor respondeu por R$ 43 bilhões do Produto Interno Bruto (PIB).

O perfil predominante é formado por homens (65%), pessoas entre 30 e 59 anos (70,3%), negros (54,1%) e brancos (44,5%). A pesquisa também identificou aumento da participação feminina no empreendedorismo, que passou de 32,1% para 34,4% no período analisado.

Na educação, houve redução da participação de empreendedores com ensino fundamental incompleto, de cerca de 35% para menos de 25%, enquanto a proporção de profissionais com ensino superior completo cresceu de aproximadamente 12% para mais de 20%.

Segundo a Aliança Empreendedora, os resultados reforçam que ampliar o acesso à formalização, ao crédito e à capacitação pode impulsionar o desenvolvimento econômico e ampliar as oportunidades para milhões de brasileiros.

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