Fusão Aponti é lançada com a unificação da Assespro e Softex Pernambuco Nova entidade reúne 534 empresas e amplia atuação do setor de TI no Nordeste

A Assespro Pernambuco e o Softex Pernambuco anunciaram, nesta terça-feira (14), no Villa Bistrô, na Zona Norte do Recife, a criação da Aponti, nova entidade que une as duas instituições. A mudança faz parte de uma estratégia de reformulação do setor de tecnologia do Nordeste, com o objetivo de fortalecer a representatividade das empresas de TI e ampliar o impacto do ecossistema de inovação regional.

A fusão marca o nascimento de uma associação que já começa com 534 empresas associadas, entre elas Accenture, Cesar e Avantia. O presidente da Aponti, Yves Nogueira, destacou que o processo de integração foi conduzido de forma cuidadosa e planejada. “A gente trabalhou com muito cuidado a unificação”, afirmou. Segundo ele, a nova entidade já nasce com uma base consolidada: “Nosso empresarial já está com a nova marca. A Aponti passa a ser a regional da Assespro”.

Unificação

O dirigente explicou que a união entre as entidades vinha sendo discutida há anos e amadureceu naturalmente.

“Essa unificação da Assespro Pernambuco com o Softex Pernambuco já vinha sendo discutida em vários momentos do nosso ecossistema. A gente entendeu que já tinha maturidade suficiente para transformar isso em uma mesma marca”, disse Nogueira.

Segundo ele, a decisão levou em conta o histórico de proximidade entre as duas instituições.

“Aqui em Pernambuco, essas associações sempre trabalharam muito próximas. O time da Assespro já estava no mesmo ambiente físico do Softex, o que facilitou bastante a integração”, afirmou.

De acordo com o presidente, 60% das empresas já eram associadas simultaneamente às duas instituições.

“Existia uma intersecção muito grande. Com a unificação, os associados passam a contar com os serviços das duas em uma só estrutura, conectados com toda a gama de soluções”, explicou.

Com as 534 empresas associadas, a Aponti torna-se uma das maiores entidades do país em volume de empresas. “Mais de 90% do Produto Interno Bruto (PIB) de T.I. de Pernambuco vem dessas associadas, e iremos buscar os outros 10%”, afirmou Yves Nogueira. Ele também destacou a ampliação da presença no interior do estado, com mais de 60 empresas associadas no Agreste e mais de 15 no Sertão.

Para Nogueira, a unificação representa “um marco importante para o setor da tecnologia”. “A Aponti já nasce muito forte por causa da união das instituições que se fundiram. Tínhamos a missão de fazer essa unificação em 2025, com o surgimento de uma nova marca, pois é um novo momento”, completou.

Missão

A Aponti surge com a missão de integrar advocacy e business, combinando representatividade institucional e apoio direto às empresas do setor. A proposta é criar um ambiente facilitador para o desenvolvimento de negócios, a promoção da inovação e a sustentabilidade do ecossistema tecnológico.

Além da atuação política e institucional, a nova associação continuará a investir na formação de talentos. Entre os projetos mantidos estão o Formação Acelerada em Programação (FAP) e o Bolsa Futuro Digital (BFD), programas que já impactaram milhares de pessoas em diversos estados do país. O FAP, por exemplo, teve quase 19 mil inscritos e formou 1.788 alunos, enquanto o BFD já capacita estudantes em seis estados, incluindo Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Pará, Goiás e Maranhão.



