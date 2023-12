Após 6 meses de investigações por acidente, Blue Origin de Jeff Bezos retoma lançamentos espaciais

A- A+

Após um acidente em 2022, a Blue Origin, empresa de lançamento de foguetes do bilionário Jeff Bezos, vai retomar a operação de seu veículo suborbital ainda neste mês de dezembro. Segundo anúncio feito pela empresa, o voo em 18 de dezembro não será tripulado e vai levar 33 experimentos científicos e 38 mil cartões postais de uma ONG voltada para educação.

A missão NS-24 será a primeira do foguete New Shepard desde setembro de 2022. Neste último, um problema com o motor principal do veículo acionou o sistema de segurança que ejeta a capsula do propulsor em pouco mais de um minuto de voo. O veículo não estava tripulado, e pousou em segurança com a carga que levaria à borda do espaço.

Em março, a empresa afirmou que concluiu sua investigação sobre o acidente e que o motor BE-3PM havia sofrido uma falha estrutural em sua tubeira, parte mais externa do motor por onde os gases são expelidos. Danos térmicos causados por temperaturas operacionais superiores às projetadas foram a principal causa.

Mas, como as investigações passam pela Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês), a Anac norte-americana, seis meses se passaram entre o último voo e a liberação para decolar novamente. O órgão regulador indicou pelo menos 21 ações corretivas a serem tomadas para que a empresa pudesse voar de novo.





As investigações foram concluídas em 26 de setembro, mas em junho, o então presidente-executivo da Blue Origin, Bob Smith, já dizia que a empresa estava pronta para retomar os voos “nas próximas semanas”.

O foguete

O veículo suborbital New Shepard é composto por um foguete-cápsula reutilizável, projetado para levar pessoas e experimentos científicos para o espaço. Aqueles que estiverem a bordo poderão ver a Terra em contraste com a escuridão do espaço, em um período que deve durar entre 10 e 12 minutos, desde a decolagem até o pouso.

Veja também

clima Nova onda de calor: veja dicas para usar o ar-condicionado do carro gastando menos gasolina