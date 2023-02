A- A+

Banco Central Após acenos de Campos Neto ao governo, Gleisi mantém cobrança do PT para baixar juros Presidente do partido reforçou o pedido de convocação para que presidente do Banco Central venha ao Congresso falar sobre os juros altos

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), afirmou que o Banco Central aplica um remédio errado para o combate à inflação ao manter o patamar de juros elevados. Ela manteve a cobrança do partido para redução da taxa Selic um dia após o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, fazer uma série de acenos ao governo em entrevista ao programa Roda Viva.

O Banco Central não pode aplicar um remédio errado e comprometer o crescimento do Brasil. O fato de ter autonomia e ter mandato não dá ao Banco Central, que é uma autarquia do estado brasileiro, o direito de ser o responsável pela economia no país declarou na tarde desta terça-feira (14).





Gleisi participava do lançamento de uma campanha para baixar os juros, capitaneada pelo deputado federal Lindbergh Faria (PT-RJ), e que contava com o apoio de vários parlamentares governistas. A deputada disse que os juros brasileiros, cuja taxa básica é de 13,75% ao ano, impedem o crescimento econômico e afetam diretamente a população, além de não controlar a inflação no país:

Esse juros impedem o crescimento econômico, o investimento privado. Como consequência, o crédito fica comprometido e isso nem afeta diretamente a população na geração de empregos, na geração de renda. Nós precisamos sair desse ciclo vicioso.

Ontem, o diretório nacional do PT já havia votado uma resolução para convocar Roberto Campos Neto a comparecer ao Congresso para explicar o patamar elevado dos juros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o tom das críticas à autonomia do BC e à gestão de Campos Neto, sobretudo pela taxa de juros elevada, que classificou de “vergonha”.

À noite, durante o programa Roda Viva, Campos Neto fez acenos ao governo petista, afirmando que fará o que estiver a seu alcance para aproximar a autoridade monetária do Executivo, elogiou esforços fiscais do Ministério da Fazenda e também disse que não está satisfeito com a atual taxa de juros do país

Campanha por juros baixos

Em mais uma frente de pressão ao BC, um grupo de parlamentares da base governista lançou a campanha #JurosBaixosJá nesta terça-feira. Além do manifesto, que busca apoio popular, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que também quer criar uma frente parlamentar contra os juros abusivos.

Estamos criando uma frente parlamentar contra juros abusivos, estamo aqui com a campanha Juros Baixos Já e a nossa preocupação maior nesse momento é com crescimento econômico disse Farias.

Participaram do evento de lançamento da campanha os deputados André Janones (Avante-MG), Guilherme Boulos (Psol-SP) e Jandira Feghali (PcdoB-RJ). Líderes do governo que eram esperados não foram – faltaram os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

