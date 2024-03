Após alcançar valor recorde de US$ 72 mil, bitcoin mantém avanço e se consolida nesse patamar

A- A+

O Bitcoin ultrapassou US$ 72.000 pela primeira vez nesta segunda-feira (11), sexto dia consecutivo de avanço da criptomoeda, o que elevou os ganhos deste ano para quase 70% devidos aos influxos maciços nos fundos negociados em bolsa dos EUA.

A criptomoeda original chegou a bater US$ 72.880, uma alta de mais de 5%, antes de reduzir o avanço. Por volta das 20h30, o bitcoin era negociado a R$ 72.258 consolidando-se nesse patamar. Tokens menores como Ether, Solana e Avalanche também avançaram.

Os ganhos das criptomoedas ocorreram mesmo com o mercado de ações operando com tendência mista no aguardo do relatório sobre a inflação dos EUA.

"É uma continuação total da tendência da semana passada", disse Vetle Lunde, analista sênior da K33 Research. "Os traders estão claramente em um modo de risco."

Os investidores despejaram um valor líquido de quase US$ 10 bilhões em um lote de novos ETFs de Bitcoin desde que eles foram lançados nos EUA há dois meses, dando início a um amplo aumento nos mercados de criptoativos.

Os ativos digitais avançaram mais ainda nesta segunda, quando a Bolsa de Valores de Londres confirmou que aceitará pedidos de admissão de títulos negociados em bolsa de Bitcoin e Ether. Além disso, o órgão regulador de valores mobiliários da Tailândia disse que os investidores de varejo terão permissão para comprar ETFs de criptomoeda no exterior.

O sucesso da safra de ETFs de Bitcoin se soma a uma série de sinais de alta para os criptoativos. Talvez o marco mais esperado seja o halving, em abril, evento que tem forte influência nas cotações do bitcoin. Na ocasião, o crescimento da oferta da criptomoeda será reduzido pela metade.

Quando o bitcoin foi criado, essa critpomoeda foi programada para totalizar 21 milhões de unidades. Atualmente, há cerca de 19,5 milhões, e o último bitcoin deve ser gerado em 2140.

Cada um deles nasce da chamada “mineração”: computadores resolvem equações matemáticas complexas e recebem novos bitcoins como recompensa. A cada quatro anos, esse pagamento cai pela metade — e a isso se dá o nome de halving.

O halving é uma forma de a mineração de bitcoins ir diminuindo aos poucos, limitando a oferta de moedas digitais e favorecendo sua valorização. Vai acontecer num momento em que a demanda por bitcoin está em forte alta.

Outros indicadores técnicos apontam para um interesse crescente entre os investidores institucionais e de varejo. Os juros abertos no mercado futuro de Bitcoin do CME Group, sediado em Chicago, aumentaram 44% em relação à baixa deste ano, enquanto uma recuperação na chamada taxa de financiamento sinaliza que os traders estão cada vez mais dispostos a pagar um prêmio para abrir posições longas alavancadas em Bitcoin.

A MicroStrategy, empresa de software empresarial que tornou a compra de Bitcoin parte de sua estratégia corporativa, disse na segunda-feira que gastou US$ 822 milhões comprando mais tokens de 26 de fevereiro a 10 de março.

