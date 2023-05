A- A+

NEGÓCIOS Após ameaças a funcionários, Target tira produtos com tema LGBTQIA+ de suas lojas Rede varejista dos EUA lançou a Pride Collection no início deste mês após reações agressivas de clientes

A Target, gigante do varejo dos Estados Unidos, que lanço sua Pride Collection no início deste mês, está retirando de suas lojas e de seu site mercadorias com temática LGBTQIA+ (sigla que agrupa lésbicas, gays, bissexuais, trangêneros, queer, intersexuais, assexuais e pansexuais).

A decisão foi tomada após a reação negativa de alguns clientes antes do "Mês do Orgulho LGBTQIA+", comemorado em junho. Segundo a rede varejista americana, as medidas foram tomadas em suas unidades de todo o país para proteger a segurança dos funcionários.

“Por mais de uma década, a Target ofereceu uma variedade de produtos destinados a celebrar o Mês do Orgulho. Desde o lançamento da coleção deste ano, enfrentamos ameaças que afetam a sensação de segurança e bem-estar dos membros de nossa equipe durante o trabalho”, informou a empresa em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

"Dadas essas circunstâncias voláteis, estamos fazendo ajustes em nossos planos, incluindo a remoção de itens que estiveram no centro do comportamento de colisão mais significativo", diz outro trecho do texto.

A Target chegou a anunciar mais de 2.000 produtos, incluindo roupas, livros, música e artigos de decoração como parte de sua Pride Collection. Os itens incluem canecas "gender fluid", calendários "queer o ano todo" e livros para crianças de 2 a 8 anos intitulados "Bye Bye, Binary", "Pride 1,2,3" e "I'm not a girl". No entanto, a empresa não informou quais itens estão sendo removidos das lojas.

Um dos produtos que teria provocado maior crítica em redes sociais é um maiô chamado de "tuck-friendly". A roupa de banho teria uma "cobertura extra na região da virilha" para ser usada por pessoas trans, informou a Associated Press. Usuários de redes acusavam a empresa de vender o produto para crianças, o que foi desmentido pela empresa. Só havia produtos com tamanhos para adultos.

As ameaças e a reação da Target estão provocando uma forte crise de imagem para a empresa, que é mais uma tragada pela crescente guerra cultural nos EUA em torno de temas como relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e aborto, aprofundando a polarização entre conservadores e progressistas na política.

Recentemente, a unidade americana da AB Inbev, que fabrica a cerveja Budweiser, foi alvo de um boicote de sua marca Bud Light após promover ações de marketing com uma influenciadora digital transgênero como garota-propaganda. A cervejaria Anheuser-Busch, que pertence à AB Inbev (também dona da Ambev no Brasil), promoveu a cerveja nas mídias sociais no mês passado com a influenciadora transgênero Dylan Mulvaney. E mudou a estratégia depois da repercussão negativa entre grupos conservadores

Na Flórida, a Disney está envolvida em uma disputa com o governador da Flórida, Ron DeSantis. A empresa dona dos famosos parques infantis se opôs à lei criada para proibir a discussão sobre identidade sexual nas escolas do estado. Tornou-se alvo de retaliações e de um cerco do governador, pré-candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano.

Tradição quebrada

A Target celebra o Mês do Orgulho há mais de uma década. Mas a coleção deste ano levou a um aumento de conflitos entre clientes e funcionários e incidentes como os de mercadorias da Pride Collection sendo jogadas no chão, disse a porta-voz da Target, Kayla Castaneda, ressaltando que itens estão sendo removidos do site e



Embora vários produtos da Pride Collection estejam sob revisão, reportagem da agência Reuters aponta que os únicos que estão sendo removidos são a marca LGBTQ Abprallen, que está sob escrutínio por sua associação com o designer britânico Eric Carnell.

Uma busca por mercadorias da Abprallen no site da Target na terça-feira mostrou "0" resultados. De acordo com a Reuters, Carnell enfrentou reação da mídia social por projetar mercadorias com imagens de pentagramas, crânios com chifres e outros produtos satânicos.

