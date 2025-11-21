A- A+

BRASIL Após ampliação de isenções ao tarifaço, 22% dos produtos seguem com taxa de 50%, diz Alckmin O presidente americano Donald Trump isentou da tarifa de 40% uma lista de 238 produtos brasileiros

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comemorou nesta sexta-feira a ampliação da lista de produtos que ganharam isenção do tarifaço imposto pelo governo americano a exportações brasileiras.

Alckmin disse que 22% brasileiros exportados aos Estados Unidos, porém, seguem com tarifa de 50%.

— Tivemos agora o maior avanço e 238 produtos saíram do tarifaço — afirmou, no Palácio do Planalto. — Estávamos com 36% de produtos com tarifa 50% e reduzimos para 22%.

O presidente americano Donald Trump isentou da tarifa de 40% uma lista de 238 produtos brasileiros, em sua maioria agrícolas, entre os quais café, carne bovina, tomate, banana e açaí. A lista alcança também bambu, castanha de caju, manga, mandioca, goiaba e chás dos tipos verde, preto e mate. Café e carne estão entre os principais produtos da pauta de exportações do Brasil aos Estados Unidos.







O movimento é o primeiro avanço significativo do esforço do governo brasileiro para derrubar o tarifaço sobre exportações brasileiras para os EUA, que chegam a até 50%. Na ordem executiva que amplia a isenção, Trump relacionou a decisão às negociações comerciais abertas entre EUA e Brasil após o encontro do republicano com o presidente Lula na Malásia, em outubro.

— Na exposição de motivos do presidente Trump, ele destaca o diálogo com o presidente Lula. Foi importante o diálogo. Continuamos otimistas e o trabalho não terminou, mas avança com menos barreiras. Alguns produtos de alimentos, como pecado, mel e uva, e produtos industriais ainda estão no tarifaço — disse.

