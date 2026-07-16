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NEGÓCIOS Após anúncio de recuperação, Oncoclínicas recebe oferta da IG4 para aporte de R$ 500 milhões Gestora de investimentos é especializada em empresas em reestruturação. Rede de clínicas oncológicas anunciou recuperação extrajudicial nesta semana

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A Oncoclínicas confirmou nesta quinta-feira ter recebido uma proposta de aporte de R$ 500 milhões da gestora IG4. A oferta prevê a emissão de debêntures conversíveis em ações, um tipo de título de dívida que pode ser transformado em participação na empresa. O movimento acontece dois dias após a rede de clínicas oncológicas revelar que fechou acordo para um processo de reestruturação extrajudicial. As dívidas da companhia somam R$ 5,1 bilhões.

A proposta é não vinculante, ou seja, é uma oferta preliminar usada durante as negociações e não implica qualquer compromisso entre as empresas.

"A companhia esclarece que o recebimento da oferta não vinculante Indicativa não implica em qualquer aceitação, compromisso ou obrigação por parte da companhia. Nesse sentido, não há qualquer definição acerca de eventual operação com a IG4 Capital ou com qualquer outro interessado e seus assessores", diz fator elevante publicado pela Oncoclínicas.

A gestora IG4 investe principalmente em empresas em crise, tanto aquelas com dívidas em aberto quanto outras já em recuperação judicial ou extrajudicial, como a Oncoclínicas. Além da rede de tratamento de câncer, a gestora participa de duas das maiores recuperações em curso no país: a da petroquímica Braskem e da produtora de açúcar e etanol Raízen.

Quase 800 credores

O plano de recuperação extrajudicial da Oncoclínicas, que tenta reestruturar um passivo de R$ 5,1 bilhões, inclui 795 credores. A lista de dívidas da rede de clínicas oncológicas inclui principalmente operações de financiamento via bancos e mercado de capitais, faturas em aberto com fornecedores de medicamentos e também valores relativos a fusões e aquisições, um dos caminhos que a empresa seguiu nos últimos anos para crescer.

Imersa numa crise financeira e de governança, a companhia formalizou o processo na segunda-feira. Em fato relevante enviado ao mercado ontem, a empresa destacou que credores donos de 37% da dívida abrangida aderiram ao plano.

A proporção é suficiente para a abertura do processo. Nos próximos 90 dias a empresa terá que alcançar a aprovação de 50% dos credores para que o plano de reestruturação seja homologado pela Justiça.

A recuperação não abrange custos operacionais atuais da rede de clínicas, ou seja, apenas débitos já vencidos com fornecedores de medicamentos e insumos foram incluídos no plano. Valores relativos a médicos, enfermeiros e outros funcionários também ficaram de fora. Desse modo, segundo a empresa, os atendimentos aos pacientes continuam normalmente durante o processo.

— A empresa ganha fôlego com a recuperação, que cobre só a dívida financeira, sem a operação do dia a dia. A empresa sinaliza ao mercado que continua funcionando, e que não quer repetir o que aconteceu em março — ressalta Caroline Sanchez, analista da Levante Inside Corp, lembrando quando, no auge da crise, os atendimentos aos pacientes foram suspensos por falta de medicamentos.

Juntos, a securitizadora Opea, a corretora Pentágono DTVM e a administradora de fundos Oliveira Trust concentram mais de R$ 3 bilhões em créditos. Já entre os fornecedores, a distribuidora de medicamentos OncoProd tem o maior montante a receber, R$ 1,02 bilhão, enquanto Santander, Itaú e Banco Votorantim se destacam entre as instituições financeiras.

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