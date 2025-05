Após aprovação de pacote tributário de Trump, Bolsas passam a cair nos EUA

A- A+

A Câmara dos Representantes dos EUA, liderada pelos republicanos, aprovou nesta quinta-feira, após um longo debate durante a noite e uma votação apertada, o projeto de lei tributaria do presidente Donald Trump, que visa promover uma extensão dos cortes de impostos vistos no seu primeiro mandato. Pouco depois da aprovação, o índice futuro do Dow Jones zerou os ganhos e passou a cair e, próximo às 8h50, recuava 0,21%.

A aprovação ocorre à medida que o debate sobre o problema da crescente dívida pública dos EUA — que deve sofrer impacto significativo com o projeto. Os rendimentos do título de 30 anos do Tesouro americano subia a 5,118%, alta expressiva contra os 5,090 observados na véspera. Os rendimentos do títulos de 10 anos — os mais negociados — subiam para 4,621%, frente fechamento de 4,605%. O índice futuro do S&P 500 caía 0,09%.

A proposta agora segue para o Senado, onde grupos de republicanos pressionam por mudanças significativas. Os legisladores planejam votar sua aprovação até agosto. O texto inclui um aumento de US$ 4 trilhões no teto da dívida americana — que, segundo o Departamento do Tesouro, poderia levar a um calote já em agosto ou setembro caso não seja elevado, acelerando o cronograma de votação.





A votação na Câmara terminou com 215 votos a favor e 214 contra, além de uma abstenção, sendo recebida com comemoração pelos republicanos no plenário. O resultado veio após uma intensa campanha de Trump, que visitou o Capitólio para mobilizar aliados, ligou pessoalmente para parlamentares até altas horas da noite e chamou os deputados resistentes ao Salão Oval para negociações.

O Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca emitiu um comunicado classificando qualquer republicano que rejeitasse o pacote como culpado de "traição definitiva".

O presidente da Câmara, Mike Johnson, e seus aliados conduziram várias rodadas de negociações próximas ao plenário para conciliar demandas conflitantes. Parlamentares de estados com alta carga tributária pressionavam por um aumento na dedução de impostos estaduais e locais, enquanto conservadores radicais insistiam em cortes mais profundos de gastos e republicanos de distritos eleitorais competitivos expressavam preocupações com reduções no programa de saúde Medicaid.

A medida busca evitar um impacto negativo no crescimento econômico dos EUA em um momento em que o país enfrenta os efeitos dos maiores aumentos tarifários em quase um século. No entanto, estima-se que o pacote adicione centenas de bilhões de dólares anuais ao déficit orçamentário.

Veja também