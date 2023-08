A- A+

América do Sul Após Argentina subir juros e desvalorizar câmbio, FMI reafirma apoio ao país Conselho do Fundo se reúne dia 23 para liberar os desembolsos acertados na quinta e sexta

O Fundo Monetário Internacional se manifestou hoje sobre as medidas anunciadas pelo Banco Central da Argentina um dia após a vitória do canditado de extrema direita, Javier Milei, nas prévias das eleições presidenciais de outubro.

"Acolhemos com satisfação as recentes ações políticas das autoridades e o compromisso com o futuro para salvaguardar a estabilidade, reconstruir as reservas e melhorar a ordem fiscal", disse em comunicado a diretora de Comunicações do Fundo, Julie Dozack.

No comunicado, Dozack ressaltou que no dia 28 de julho, as autoridades argentinas e o corpo técnico do FMI chegaram a um acordo em nível de corpo técnico sobre a quinta e a sexta revisões combinadas do acordo de 30 meses do Programa de Financiamento Ampliado da Argentina.

" Este acordo está sujeito à aprovação do Conselho Executivo do FMI, que deve se reunir em 23 de agosto para liberar os desembolsos acordados", conclui o comunicado.



Após o resultado das prévias, o BC do país decidiu elevar o dólar oficial em 22%, que passa a valer 350 pesos. Segundo fonte do La Nación, o governo vai travar o câmbio até as eleições de outubro. Além disso, a taxa de juros do país foi elevada em 21 pontos, situando-se em 118% ao ano, o patamar mais alto em 20 anos.

Desde que foi anunciada a revisão dos termos do acordo entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo argentino, no fim de julho, o Banco Central mudou sua postura e começou a desvalorizar diariamente o dólar. A Argentina contratou empréstimo de US$ 44 bilhões com o Fundo, e vem tendo dificuldade de pagá-lo.

O país vem sofrendo a pior seca em quase um século, o que trouxe impactos negativos para o setor agropecuário, sua principal fonte de divisas.

A plataforma econômica de Javier Milei inclui dolarizar o país e fechar o Banco Central, e a notícia de sua vitória nas primeirias assustou os mercados, com a disparada do peso. O BC decidiu então anunicar medidas consideradas duras para tentar conter o alvoroço.

Veja também

Brasil Arcabouço: líderes na Câmara afirmam que texto final depende de Haddad e cobram posição do governo