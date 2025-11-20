Sex, 21 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Desenvolvimento

Após articulação do governo de Pernambuco, Leapmotor anuncia produção no Polo Automotivo de Goiana

O estado será o primeiro lugar do mundo a produzir veículos elétricos da marca fora da China

Reportar Erro
Após articulação do governo de Pernambuco, Leapmotor anuncia produção no Polo Automotivo de GoianaApós articulação do governo de Pernambuco, Leapmotor anuncia produção no Polo Automotivo de Goiana - Foto: Miva Filho/Secom

A partir de 2026, a marca chinesa Leapmotor será produzida no Polo Automotivo de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com um portfólio 100% eletrificado (modelos elétricos C10 e B10). A Stellantis confirmou a decisão nesta quinta-feira (20) durante o Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo. O estado será o primeiro lugar do mundo a produzir veículos elétricos da marca fora da China. 

A Leapmotor será a quarta marca produzida em Pernambuco, ao lado de Jeep, Fiat e Ram, consolidando Goiana como um dos polos automotivos mais relevantes da Stellantis em eletrificação. 

Além da incorporação da chinesa, o polo de Goiana receberá tecnologia Bio-Hybrid e seis novos produtos de 2025 a 2030. A chegada da Leapmotor também reforça a vocação do Nordeste como polo de inovação automotiva e de produção de veículos eletrificados.

O anúncio foi feito pelo presidente da Stellantis na América do Sul, Herlander Zola. Segundo o executivo, a empresa deve encerrar 2025 como a primeira montadora a ultrapassar 1 milhão de veículos vendidos em um único ano na América do Sul.

Articulação 
Durante dez meses, a governadora Raquel Lyra, as secretarias de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda, a Adepe e o Complexo Industrial Portuário de Suape trabalharam para garantir condições logísticas, operacionais e tributárias capazes de atrair o investimento. 

“Construímos soluções junto a Stellantis durante meses para viabilizar as operações no nosso estado. É uma conquista para a geração de emprego, renda e a sustentabilidade”, afirmou Raquel Lyra. 

De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, para trazer a marca ao estado, uma série de mudanças e articulações foram realizadas. 

“A gente trabalhou condições específicas de operação do Porto de Suape. Alteração de algumas regras tributárias para viabilizar a chegada de novos produtores de autopeças e novos elos da cadeia de produção do setor elétrico. A gente fez ajustes e compromissos de investimento em infraestrutura para melhorar a logística. E criamos a ZPE (Zona de Processamento de Exportação) pública e submetemos ao governo federal para a aprovação para que a gente possa transformar o Porto de Suape em um grande polo exportador de automóveis”, explicou. 

Leia também

• Silvio Costa Filho e DP World anunciam investimentos de R$ 1,6 bilhão para o Porto de Santos

• Leapmotor anuncia produção em Pernambuco a partir de 2026

• Leapmotor C10 roda 100% elétrico até mesmo no modo híbrido; modelo chega a partir de R$ 189.990 mil

Etapas 
Segundo o governo do estado, a implantação das operações será feita em três fases. Primeiro, veículos elétricos prontos serão importados por meio de uma nova linha regular entre a China e o Complexo de Suape. Em seguida, o estado passará a receber conjuntos semi montados, permitindo que a montagem seja realizada integralmente em Goiana. Já na etapa final, será instalada uma linha de produção dedicada aos modelos elétricos da Leapmotor na planta da Stellantis. 

Guilherme Cavalcanti também analisou o impacto econômico da chegada da operação em Pernambuco. “Hoje, a Jeep produz cinco carros diferentes na fábrica. Então você imagina que a Leapmotor traz mais duas linhas, então teremos um crescimento de pelo menos 40% do ponto de vista de volume de negócios e de geração de emprego. É um impacto muito grande. Mais do que esse impacto, para a gente é fundamental a garantia do polo automotivo de Pernambuco presente nesse novo momento da indústria de eletrificação dos automóveis”, disse. 

Para o secretário, o anúncio é o passo inicial para a consolidação do estado como um polo de produção de veículos elétricos. Além disso, é uma sinalização da viabilidade e da competitividade de Pernambuco em um cenário futuro que não terá incentivos fiscais. 

“Estar dentro de uma cadeia produtiva que entrega futuro é fundamental para a gente garantir não só a continuidade, mas o sucesso do nosso polo automotivo. A nossa estratégia é transformar o polo automotivo em um polo exportador para que mais sistemistas se interessem em vir produzir aqui e eventualmente até outras marcas concorrentes da Stellantis possam produzir a partir do polo de Goiana”, destacou Cavalcanti.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter