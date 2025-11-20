A- A+

Desenvolvimento Após articulação do governo de Pernambuco, Leapmotor anuncia produção no Polo Automotivo de Goiana O estado será o primeiro lugar do mundo a produzir veículos elétricos da marca fora da China

A partir de 2026, a marca chinesa Leapmotor será produzida no Polo Automotivo de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com um portfólio 100% eletrificado (modelos elétricos C10 e B10). A Stellantis confirmou a decisão nesta quinta-feira (20) durante o Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo. O estado será o primeiro lugar do mundo a produzir veículos elétricos da marca fora da China.

A Leapmotor será a quarta marca produzida em Pernambuco, ao lado de Jeep, Fiat e Ram, consolidando Goiana como um dos polos automotivos mais relevantes da Stellantis em eletrificação.

Além da incorporação da chinesa, o polo de Goiana receberá tecnologia Bio-Hybrid e seis novos produtos de 2025 a 2030. A chegada da Leapmotor também reforça a vocação do Nordeste como polo de inovação automotiva e de produção de veículos eletrificados.

O anúncio foi feito pelo presidente da Stellantis na América do Sul, Herlander Zola. Segundo o executivo, a empresa deve encerrar 2025 como a primeira montadora a ultrapassar 1 milhão de veículos vendidos em um único ano na América do Sul.

Articulação

Durante dez meses, a governadora Raquel Lyra, as secretarias de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda, a Adepe e o Complexo Industrial Portuário de Suape trabalharam para garantir condições logísticas, operacionais e tributárias capazes de atrair o investimento.

“Construímos soluções junto a Stellantis durante meses para viabilizar as operações no nosso estado. É uma conquista para a geração de emprego, renda e a sustentabilidade”, afirmou Raquel Lyra.

De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, para trazer a marca ao estado, uma série de mudanças e articulações foram realizadas.

“A gente trabalhou condições específicas de operação do Porto de Suape. Alteração de algumas regras tributárias para viabilizar a chegada de novos produtores de autopeças e novos elos da cadeia de produção do setor elétrico. A gente fez ajustes e compromissos de investimento em infraestrutura para melhorar a logística. E criamos a ZPE (Zona de Processamento de Exportação) pública e submetemos ao governo federal para a aprovação para que a gente possa transformar o Porto de Suape em um grande polo exportador de automóveis”, explicou.

Etapas

Segundo o governo do estado, a implantação das operações será feita em três fases. Primeiro, veículos elétricos prontos serão importados por meio de uma nova linha regular entre a China e o Complexo de Suape. Em seguida, o estado passará a receber conjuntos semi montados, permitindo que a montagem seja realizada integralmente em Goiana. Já na etapa final, será instalada uma linha de produção dedicada aos modelos elétricos da Leapmotor na planta da Stellantis.

Guilherme Cavalcanti também analisou o impacto econômico da chegada da operação em Pernambuco. “Hoje, a Jeep produz cinco carros diferentes na fábrica. Então você imagina que a Leapmotor traz mais duas linhas, então teremos um crescimento de pelo menos 40% do ponto de vista de volume de negócios e de geração de emprego. É um impacto muito grande. Mais do que esse impacto, para a gente é fundamental a garantia do polo automotivo de Pernambuco presente nesse novo momento da indústria de eletrificação dos automóveis”, disse.

Para o secretário, o anúncio é o passo inicial para a consolidação do estado como um polo de produção de veículos elétricos. Além disso, é uma sinalização da viabilidade e da competitividade de Pernambuco em um cenário futuro que não terá incentivos fiscais.

“Estar dentro de uma cadeia produtiva que entrega futuro é fundamental para a gente garantir não só a continuidade, mas o sucesso do nosso polo automotivo. A nossa estratégia é transformar o polo automotivo em um polo exportador para que mais sistemistas se interessem em vir produzir aqui e eventualmente até outras marcas concorrentes da Stellantis possam produzir a partir do polo de Goiana”, destacou Cavalcanti.

Veja também