Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ataque

Após ataques ao Pix, criminosos desviam R$ 5 milhões de fintech via TED

Clientes de empresa não foram afetados

Reportar Erro
Criminosos tentaram primeiro realizar a fraude via Pix, mas foram barradosCriminosos tentaram primeiro realizar a fraude via Pix, mas foram barrados - Foto: Bruno Peres / Agência Brasil

Criminosos desviaram cerca R$ 5 milhões da Sociedade de Crédito Direto (SCD) Monetaire na manhã desta quinta-feira.

O desvio foi feito via TED e foi identificado pela própria fintech de crédito. Os clientes da Monetaire não foram afetados. A empresa, procurada, não se manifestou.

Leia também

• CLP: Reforma Administrativa precisa de trava para verbas indenizatórias para evitar supersalário

• Jaguar Land Rover "gravemente afetada" por ataque cibernético

• Desvio de recursos em ataque hacker ao Pix sobe a R$ 710 milhões; maior parte foi bloqueada

Os criminosos tentaram primeiro realizar a fraude via Pix, mas foram barrados. Depois, a tentativa foi via TED tradicional, mas ainda assim não conseguiram.

Obtiveram sucesso por meio de uma TED de "não cliente", quando a transferência é iniciada por meio de um depósito de um cliente de outra instituição.

O novo golpe quatro dias depois do ataque hacker à empresa de tecnologia Sinqia, que desviou cerca de R$ 710 milhões via Pix.

A Sinqia interliga bancos e fintechs ao sistema do BC. No fim de junho, um ataque via empresa C&M Sotware, também provedora de tecnologia, resultou em um roubo de mais de R$ 800 milhões por meio do Pix.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter