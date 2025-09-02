A- A+

ataque Após ataques ao Pix, criminosos desviam R$ 5 milhões de fintech via TED Clientes de empresa não foram afetados

Criminosos desviaram cerca R$ 5 milhões da Sociedade de Crédito Direto (SCD) Monetaire na manhã desta quinta-feira.

O desvio foi feito via TED e foi identificado pela própria fintech de crédito. Os clientes da Monetaire não foram afetados. A empresa, procurada, não se manifestou.

Os criminosos tentaram primeiro realizar a fraude via Pix, mas foram barrados. Depois, a tentativa foi via TED tradicional, mas ainda assim não conseguiram.

Obtiveram sucesso por meio de uma TED de "não cliente", quando a transferência é iniciada por meio de um depósito de um cliente de outra instituição.

O novo golpe quatro dias depois do ataque hacker à empresa de tecnologia Sinqia, que desviou cerca de R$ 710 milhões via Pix.

A Sinqia interliga bancos e fintechs ao sistema do BC. No fim de junho, um ataque via empresa C&M Sotware, também provedora de tecnologia, resultou em um roubo de mais de R$ 800 milhões por meio do Pix.

