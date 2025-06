Após bate-boca, oposição leva cartazes contra Haddad ao plenário e desrespeita regra de Motta

A- A+

Deputados federais de oposição ao governo Lula levaram cartazes em protesto contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. A ação desrespeita uma regra imposta pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O protesto de parlamentares aconteceu após um bate boca entre parlamentares e o ministro Fernando Haddad durante audiência na Câmara nesta quarta.

O presidente da Casa, Hugo Motta, editou um ato que determinou a proibição de cartazes, banner e panfletos no plenário da Câmara após tumulto entre parlamentares da oposição e da base do governo em fevereiro.

Na época, deputados entraram em embate sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos os lados utilizavam cartazes na ocasião.

"Observa-se que a utilização de cartazes e afins nos recintos dos Plenários prejudicam o bom andamento dos trabalhos legislativos, transformando o debate de ideias relevantes ao país que se espera que aconteça nas tribunas em discussões muitas vezes infrutíferas e ofensivas", diz o ato.

Nesta quarta, os deputados de oposição subiram ao plenário durante sessão que discutia um projeto de lei que versa regras sobre armas de fogo e munição.

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foi encarregado de discursar contra o o ministro Haddad, e o chamou de “analógico” e afirmou que ele não tem "condições” de comandar a pasta da Fazenda.

— Vamos sempre lutar contra o aumento de impostos porque o brasileiro, pode ser o pobre, o classe média vão sempre pagar impostos no Brasil — disse o deputado.

Em seguida, o líder seguiu listando medidas do governo que retiraram isenções fiscais e aumentaram impostos, e junto com os parlamentares de oposição em volta do plenário, repetiu a frase:

— Deus nos livre do Taxadd — entoaram.

