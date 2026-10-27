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Agricultura Após caso de Newcastle em SC, PR intensifica barreiras e diz que não há foco no Estado A fiscalização do trânsito de aves vivas, sobretudo frangos e perus, foi ampliada nos postos fixos das divisas e em operações volantes no interior

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) intensificou a vigilância sanitária em todo o Estado para evitar a entrada e a disseminação da Doença de Newcastle. A medida ocorre após a confirmação de um foco da enfermidade em uma criação comercial de perus em Nova Itaberaba (SC). Segundo a agência, os resultados laboratoriais dos programas de monitoramento não indicaram, até o momento, a presença da doença nem de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no Paraná

A fiscalização do trânsito de aves vivas, sobretudo frangos e perus, foi ampliada nos postos fixos das divisas e em operações volantes no interior. Os fiscais conferem a documentação sanitária, a origem e o destino das cargas e o cumprimento das exigências de transporte, incluindo a limpeza e a desinfecção dos veículos. Equipes do Serviço Veterinário Oficial seguem mobilizadas para inspecionar propriedades, acompanhar as condições sanitárias da produção avícola e investigar de imediato qualquer suspeita.

De acordo com o chefe do Departamento de Saúde Animal (Desa) da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, o Paraná é o maior produtor e exportador de carne de frango do País, responsável por cerca de 35% da produção nacional. Em 2025, o Estado produziu aproximadamente 5 milhões de toneladas e exportou 2,05 milhões de toneladas, com receita de US$ 3,53 bilhões.

A Adapar orienta produtores, responsáveis técnicos e empresas avícolas a reforçarem imediatamente as medidas de defesa e controle sanitário diante da ocorrência de focos próximos à região.

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