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precatórios Após caso Master, governo exige que venda de precatórios seja comunicada à AGU Títulos são ordens emitidas pela Justiça que obrigam o pagamento de uma dívida resultante de uma condenação definitiva

A venda ou transferência de precatórios que tenham a União, suas autarquias ou fundações como devedores deverá ser comunicada à Advocacia-Geral da União (AGU). A decisão consta em portaria publicada pelo órgão nesta quarta-feira (10).

Precatórios são ordens emitidas pela Justiça que obrigam o governo a pagar uma dívida resultante de uma condenação transitada em julgado (definitiva)

Esses direitos podem ser transformados em ativos e vendidos por seus detentores, com um deságio em relação ao valor de face. Isso tem despertado o apetite de bancos e fundos de investimentos. Porém, o caso Master evidenciou o descontrole sobre esse mercado.

A instituição financeira controlada pelo Banco Central comprou diversos títulos no mercado, o que ajudou a compor seu balanço. Porém, como o governo não tinha o controle dessas transações, não foi possível saber o valor real dos ativos.

A norma passará a vigorar em 180 dias, quando será disponibilizado pela AGU um canal eletrônico para recebimento, tratamento e circulação dessas informações no âmbito da administração pública Federal.

As cessões anteriores e as cessões sucessivas de créditos em precatório ainda não pago, anteriores à publicação da portaria, também deverão ser comunicadas à AGU.

Atualmente, essas operações são comunicadas diretamente pelo credor somente à Justiça, que se encarrega de notificar a União e demais entidades públicas federais. “O objetivo é aprimorar a gestão dos dados e a atuação coordenada dos órgãos envolvidos no processo", disse a AGU em nota.

Entre os anos de 2021 e 2022, verificou-se um grande crescimento no volume de precatórios da União De 113 mil precatórios que somavam R$ 28,8 bilhões em 2021, as emissões subiram para 157,6 mil precatórios no valor total de R$ 60 bilhões em 2022.

O volume, que se manteve elevado nos anos seguintes, é refletido no aumento da venda de precatórios. Entre 1º de janeiro e 4 de setembro de 2025, por exemplo, somente no Tribunal Regional Federal da 3ª Região foram registradas 2.362 cessões.

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