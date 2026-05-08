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pesquisa Após Censo Agro atrasado, Pochmann quer pesquisa amostral anual sobre campo no IBGE Orgão inicia na próxima segunda-feira (12), a coleta de campo da segunda prova piloto do Censo Agropecuário

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, afirmou nesta sexta-feira (8), que pretende implementar uma nova pesquisa amostral para coletar informações em áreas rurais do País, uma espécie de Pnad Agropecuária.



O órgão inicia na próxima segunda-feira (12), a coleta de campo da segunda prova piloto do Censo Agropecuário. O levantamento censitário deveria ter ocorrido neste ano, mas acabou sofrendo sucessivos atrasos por dificuldades orçamentárias.

Em novo adiamento, foi anunciado nesta sexta-feira (8), que o cronograma agora prevê o início da coleta online em março de 2027, com a coleta presencial começando apenas em junho.

"A partir dos resultados colhidos, esperamos que, a partir de 2028, o IBGE possa, de fato, implementar uma pesquisa amostral anual no campo, que é o que nos está faltando. Nós temos desde o final dos anos 1960 a Pnad, pesquisa nacional por amostra de domicílios, que era uma pesquisa anual até 2014. De 2015 para cá nós temos uma pesquisa amostral por domicílios de maneira contínua, e agora nós estamos então nos preparando a partir dessa grande operação estatística para implementar uma pesquisa amostral no agrário brasileiro", declarou Pochmann, em sua participação, via teleconferência, no evento para divulgação do teste piloto do Censo Agropecuária na Casa Brasil, na sede fluminense do Ministério da Fazenda, na região central do Rio de Janeiro.

O IBGE obteve um orçamento de quase R$ 650 milhões para os preparativos do Censo Agropecuário em 2026, de forma que possa passar à coleta de campo em 2027. O cronograma inicial previa os preparativos em 2025 e coleta em campo em 2026, mas foi adiado por falta das verbas demandadas no orçamento da União. O levantamento censitário prevê a coleta de informações de cerca de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o País.

A equipe técnica tinha estimado inicialmente um orçamento de mais R$ 1,8 bilhão para o ano de coleta do censo, mas o montante estaria sujeito a ajustes, que endereçassem eventuais necessidades de atração e retenção de mão de obra, além de encarecimento de custos como combustíveis, por exemplo.

"Ela (operação censitária) é possível porque o IBGE teve um orçamento, recursos para que começasse a executar esses testes iniciais, toda a preparação. E temos o desafio de termos o orçamento para que no ano que vem nós possamos de fato realizar completamente esse censo", reconheceu Pochmann.

A coleta do teste piloto se estenderá entre os dias 11 e 22 de maio em cinco municípios: Barcarena (PA), Uruçuí (PI), Rio Verde (GO), Corumbá (MS), Irati (PR) e Viamão (RS). O primeiro teste piloto, realizado em dezembro de 2025, foi conduzido em Juazeiro (BA), Sobradinho (BA), Bacabal (MA), Alfenas (MG), Grão Mogol (MG) e Nova Friburgo (RJ). Os testes têm como objetivo validar metodologias tradicionais mas desta vez também incluem sistemas agroalimentares produtivos de povos e comunidades tradicionais.

"Pela primeira vez, esses grupos serão retratados de forma detalhada, garantindo sua representatividade no levantamento estatístico nacional", informou o IBGE.

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