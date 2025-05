A- A+

GRIPE AVIÁRIA Após China e União Europeia, Argentina anuncia a suspensão das compras de carne de frango do Brasil Medida vai vigorar até que o Brasil seja considerado livre da gripe aviária

Depois da China e da União Europeia, a Argentina decidiu, nesta sexta-feira, suspender as importações de carnes de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil. Assim como os demais parceiros internacionais, o motivo alegado foi a identificação de um foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro.

O anúncio foi feito pelas autoridades sanitárias do país vizinho. O governo argentino informou que manterá a medida em vigor, até que o Brasil seja certificado como livre da gripe aviária.

Após a confirmação do caso pelo governo brasileiro, a agência sanitária argentina pediu ao setor produtivo do país o reforço das medidas de biossegurança em seus estabelecimentos.

Cada país tem um tipo diferente de protocolo, ou seja, sobre como agir em caso de registro de gripe aviária em determinado país. China, União Europeia e Argentina, por exemplo, não restringem as compras apenas ao estado, ou ao município onde foi identificada a doença.

Já países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas, têm acordos com o Brasil que preveem a regionalização e, por isso, devem deixar de importar carne de frango somente do Rio Grande do Sul.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que, de janeiro a abril deste ano, o Brasil exportou US$ 3,7 bilhões de carnes de aves e miúdos. China, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão entre os principais destinos.

