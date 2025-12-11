A- A+

ENERGIA Após ciclone, Aneel tenta compartilhamento de equipes e materiais entre distribuidoras A agência reiterou que está atuando em conjunto com a Arsesp desde o início da ocorrência

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou na manhã desta quinta-feira, 11, uma reunião com as todas as distribuidoras do Sul e Sudeste do País para verificar a possibilidade de compartilhamento de equipes e materiais para auxílio nas regiões mais afetadas pelo ciclone extratropical que afetou o País nesta semana.

As empresas, no entanto, afirmaram que isso ainda não é possível diante da previsão e possibilidade de agravamento das condições meteorológicas.

"A Aneel informa que este cenário será verificado diariamente para que empresas possam contribuir com recursos e equipes em regiões mais afetadas", afirmou em nota.

A agência reiterou que está atuando em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) desde o início da ocorrência, e que ambas monitoram e acompanham presencialmente o restabelecimento do serviço na área de concessão da Enel São Paulo, onde mais de dois milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica.

De acordo com mapa da própria concessionária, às 12h28 desta quinta-feira, 1,4 milhão de unidades consumidoras estavam sem eletricidade na área de concessão, que abrange 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista. O montante representa 16,51% do total de imóveis atendidos pela empresa.



