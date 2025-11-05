A- A+

BRASIL Após cobrança de Lula, Caixa recua e suspende o lançamento de sua bet Banco previa plataforma de apostas para este mês, mas presidente da República se irritou com planos

A Caixa Econômica Federal vai segurar um pouco mais o lançamento de sua própria bet para evitar novos desgastes ao governo. O plano era anunciar a plataforma de apostas este ano para que o sistema pudesse operar em 2026 e gerar uma arrecadação de R$ 2,5 bilhões.

Contudo, o projeto virou alvo de parlamentares da oposição. A orientação dada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República é para que o banco priorize outras medidas, como o programa de reforma de moradias. Com R$ 40 bilhões, esse projeto tem forte apelo eleitoral.

Outra medida será a criação de uma linha de crédito para motoboys, que está sendo desenhada com Planalto e Ministério do Trabalho. A bet não é prioridade nesse momento, há outras entregas, inclusive medidas voltadas para a área ambiental, disse um integrante do governo. O banco planeja divulgar ações durante o evento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que acontece neste mês, em Belém.





Irritação de Lula

Durante viagem à Ásia no fim de outubro, o presidente Lula ficou irritado com as críticas da oposição ao governo e disse que cobraria esclarecimentos do banco público. Na volta ao Brasil, Lula e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, já se falaram.

Procurada, a assessoria da Caixa informou que o banco não iria se manifestar sobre o tema.

Contudo, a Caixa continua defendendo a sua bet nos bastidores. Um dos argumentos é que parte das apostas são feitas em sites estrangeiros, sem autorização para funcionamento e que não pagam impostos no país.

Técnicos da Caixa dizem que o projeto do banco tem por objetivo entrar nesse mercado. A proposta já foi aprovada pelo Ministério da Fazenda — essa análise, porém, não entra no mérito político, apenas em aspectos formais e técnicos.

O banco sustenta ainda que a arrecadação das loterias caiu 50% depois da bets. Com isso, o próprio governo perdeu receitas, já que 48% da arrecadação bruta são repassados aos cofres públicos.

Plano da Caixa remonta a 2024

A intenção da Caixa era lançar a bet no primeiro semestre de 2024, mas o plano foi adiado à espera da regulamentação do Ministério da Fazenda, com medidas para combater as bets ilegais e oferecer algum tipo de segurança aos apostadores.

Em entrevista ao Globo publicada no último dia 16 de outubro, o presidente da Caixa confirmou o plano e revelou sua expectativa de lançá-la no fim de novembro.

— É um mercado novo, e a Caixa é um entrante. Queremos ser um player importante — disse, na ocasião, ao ser questionado sobre a concorrência das apostas eletrônicas com as loterias do banco.

Lula tem insistido na necessidade de aumentar as alíquotas dos impostos das casas de apostas. O governo atua no Congresso para ampliar a taxação das bets e fintechs.

