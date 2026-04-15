Após conquistar maioria no Parlamento, Carney suspende imposto sobre combustíveis
Primeiro-ministro afirma que medida beneficiará caminhoneiros e empresas
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, suspendeu na terça-feira, 14, o imposto que incide sobre os combustíveis, em resposta à disparada das cotações do petróleo, sob impacto da guerra no Oriente Médio.
Foi o primeiro ato do premiê desde que o Partido Liberal obteve maioria absoluta no Parlamento, após a realização de eleições suplementares para três cadeiras, na segunda-feira, 13. Com isso, o governo de Carney não precisará mais negociar com a oposição para aprovar reformas.
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A taxação sobre o combustível ficará suspensa entre a segunda-feira, 20, e o dia 7 de setembro. Carney disse que a medida beneficiará caminhoneiros e empresas.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.