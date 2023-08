A- A+

ECONOMIA Após Copom, mercado já vê Selic de 11,75% em 2023 e 9% em 2024 Projeção para 2025 também foi cortada. No comuicado, Comitê sinalizou para novas reduções dos juros básicos em 0,50 ponto percentual

A expectativa mediana do mercado para a taxa básica de juros caiu ao final deste e dos próximos anos, segundo o boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo Banco Central (BC).

É a primeira divulgação após o corte na Selic em 0,50 ponto percentual, realizado pelo Copom na semana passada. Hoje, a taxa está em 13,25%. A autoridade monetária sinalizou para a possibilidade de novas diminuições na mesma magnitude nos próximos encontros.

A previsão para os juros no final de 2023 caiu de 12% para 11,75%. Já a projeção para a Selic no fim de 2024 diminuiu pela segunda semana consecutiva, de 9,25% para 9%. A estimativa para a taxa no final de 2025 recuou pela segunda semana seguida também, de 8,75% para 8,50%.

Após a divulgação pelo Copom, diversas instituições já haviam revisado seu cenário-base para a Selic nos próximos anos.

Inflação e PIB

A projeção para a inflação ao final de 2023 continuou em 4,84%. Já a estimativa para 2024 diminuiu pela terceira semana seguida, de 3,89% para 3,88%. A expectativa para 2025 ficou estável em 3,50%.

A meta de inflação perseguida pela autoridade monetária é de 3,25% em 2023 e de 3% em 2024 e 2025, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.



Sobre o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa em 2023 aumentou de 2,24% para 2,26%. As previsões para 2024 e 2025 ficaram estáveis, em 1,30% e 1,90%, respectivamente.

A expectativa para o dólar no fim de 2023 caiu pela terceira semana consecutiva, de R$ 4,91 para R$ 4,90. Para 2024, a previsão continuou em R$ 5 e, para 2025, em R$ 5,08.

Veja também

BRASIL Desenrola: 4,8 milhões já foram "desnegativados" e R$ 5,4 bilhões em dívidas renegociados