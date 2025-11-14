Sex, 14 de Novembro

tarifaço

Após corte de tarifas, Favaro diz que Brasil retoma "normalidade" com os EUA

Ministro da Agricultura acredita que exportações brasileiras vão se beneficiar

Para Fávaro, a medida confirma a retomada da normalidade nas relações entre Brasília e Washington, com o país voltando a ocupar seu "lugar natural".

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o anúncio da redução de tarifas de produtos como café e carne pelos Estados Unidos, nesta sexta-feira, deve beneficiar o Brasil, um dos principais fornecedores para o mercado americano. Para Fávaro, a medida confirma a retomada da normalidade nas relações entre Brasília e Washington, com o país voltando a ocupar seu "lugar natural".

— O que é o Brasil? Quem vai fornecer café, açaí, banana?— perguntou o ministro, em entrevista ao Globo.

Ele ressaltou que o movimento comprova o abandono do que chamou de “fake news” e “fofoca contra o Brasil”. Para o ministro, essa mudança decorre diretamente do encontro recente entre os presidentes dos dois países.

— Divergências existem? Existem. Divergências precisam ser esperadas ainda? Claro que sim. Mas elas serão tratadas sem fake news, pelo bem do Brasil.

Fávaro afirmou que as relações entre Brasil e EUA voltaram à normalidade, a partir do encontro, há duas semanas, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia. Ele reconheceu que há vários pontos pendentes, mas disse estar otimista.

— A partir do momento em que os dois líderes, os dois presidentes se encontraram, estabeleceu-se a boa diplomacia. A amizade entre Brasil e EUA, há mais de 200 anos, está aí e a consequência disso é a volta à normalidade — afirmou.

