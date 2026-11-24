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AJUSTE FISCAL Após críticar projeto e fazer as 'pazes' com ministro, Lindbergh se abstém de votar ajuste fiscal Iniciativa foi aprovada pela Câmara nesta segunda-feira

Os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Natália Bonavides (PT-RN) decidiram se abster na votação do pacote fiscal do governo. A decisão acontece após os dois parlamentares terem feito críticas à iniciativa e apontado a possibilidade de a medida limitar investimentos.

Nenhum deputado do PT, bancada que tem 67 parlamentares, votou contra a iniciativa articulada pela equipe econômica do governo.

Na semana passada, a bancada do PT havia decidido se posicionar a favor do projeto de ajuste fiscal. A posição foi tomada após um embate entre Lindbergh e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, principal porta-voz do pacote.

O deputado chamou Moretti de autoritário. A crítica foi uma resposta a uma entrevista do ministro ao jornal Folha S.Paulo. Na entrevista, Moretti diz que uma parcela da esquerda é sectária e atrasa o combate a privilégios.

Os dois se reconciliaram, mas Lindbergh manteve as críticas ao pacote.

O deputado do PT disse é contra o pacote, mas decidiu se abster para não votar igual à oposição ao governo.

– Foi por uma delicadeza política de ser contra esse ajuste, demarcar a posição contrária, mas não votar junto com o PL.

Moretti procurou deputados do PT na semana passada para tentar amenizar resistências em setores do partido. No encontro, a bancada encaminhou uma série de sugestões na área econômica.

Apesar do acordo, deputados do PT ainda querem que o governo se comprometa com outras iniciativas. Há um temor dos deputados do partido que o projeto articulado por Moretti abra espaço para contingenciar recursos de universidades e de investimentos em outras áreas.

Para evitar isso, um dos projetos pedidos pelos petistas é um que retira das regras do arcabouço fiscal, que estabelece parâmetros para o crescimento das despesas públicas, gastos com investimentos.

Segundo o governo, o conjunto de medidas incluído no projeto de ajuste terá impacto de R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano, com efeitos que devem crescer nos anos seguintes.

Entre as principais medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo que o governo bloqueie gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância.

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