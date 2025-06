A- A+

ACORDO COMERCIAL Após críticas de Macron, Lula reforça meta de fechar acordo União EuropeiaMercosul até fim do ano Após reunião com chefe do Conselho Europeu, presidente reafirmou intenção de concluir a negociação e disse que o Brasil fará um esforço para esclarecer divergências com países europeus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou neste domingo (8) a meta de fechar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia até o fim deste ano, durante a presidência rotativa brasileira do bloco sul-americano.

Em almoço com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Mônaco, o presidente disse estar determinado a esclarecer pontos de divergências para que a negociação avance.

“Expus minha firme convicção de que é possível assinar o Acordo Mercosul-União Europeia até o fim deste ano, por ocasião da presidência brasileira do bloco”, declarou Lula em uma publicação nas redes sociais.

A França, especialmente em razão do setor agrícola, é um dos países mais resistentes ao avanço do pacto. Na sexta-feira, ao lado de Lula, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o acordo “traz riscos” para agricultores europeu, e disse que era preciso melhorar o texto atual.

Em resposta, Lula argumentou que nenhum governo atual teria maior preocupação ambiental do que o seu e disse estar disposto a conversar diretamente com os agricultores para esclarecer pontos sobre a sustentabilidade.

Na postagem deste domingo, o presidente complementou que, nas próximas semanas, o Brasil fará esforços para demonstrar “as convergências e complementaridades existentes entre a agricultura brasileira e europeia”, bem como a total compatibilidade do tratado com os compromissos do Acordo de Paris.

“Como enfatizei em minha recente visita de Estado à França, é essencial fazer um esforço de esclarecimento sobre a total compatibilidade desse acordo com os interesses das duas partes do ponto de vista ambiental, comercial e estratégico. Em um contexto de ressurgimento do protecionismo, ambos coincidimos sobre o papel fundamental desse acordo para o multilateralismo”, afirma o presidente.

Viagem à França

Acompanhado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e por uma comitiva de ministros, Lula desembarcou em Paris na última quarta-feira. Na capital francesa, ele se reuniu com Macron e participou de encontros bilaterais. Apesar do clima amistoso demonstrado com o mandatário francês durante a viagem, Lula e Macron têm divergido publicamente sobre o tratado comercial.

Na visita que fez ao Brasil no ano passado, o presidente classificou as condições do acordo como “péssimas”. Meses depois, em dezembro de 2024, Mercosul e União Europeia anunciaram a conclusão das negociações para o tratado, mesmo com a resistência da França. Desde então, Macron tem cobrando revisões no texto final.

Acordo UE-Mercosul: Entenda a possibilidade de isso acontecer na visão de especialistas

A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil. Para entrar em vigor, o acordo ainda precisa passar pelo processo de revisão legal e tradução, além da assinatura formal e ratificação final por instâncias dos dois blocos.

Lula esteve em Mônaco, onde participou do Fórum de Economia e Finanças Azuis e teve encontro com o príncipe de Mônaco, Alberto II. Durante a atarde, ele retorna a Nice para participar nesta segunda-feira da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. A agenda também inclui uma reunião com a Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, e encontro com o presidente do Benim, Patrice Talon.

Ao lado de Lula, no encontro com António Costa, estavam a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, além do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

“Também tratamos (no encontro com Antonio Costa) das sinergias entre o Brasil e a União Europeia no combate à mudança do clima. A Europa é um parceiro imprescindível para o sucesso da COP30, em Belém”, acrescentou o presidente na mensagem publicada no X.

