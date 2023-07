A- A+

IBGE Após críticas, Pochmann publica no Twitter: "O professor é o inimigo" Economista foi confirmado como novo presidente do IBGE

Em sua primeira manifestação pública desde que seu nome foi anunciado nessa quarta-feira (26) pelo ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, como novo presidente do IBGE, Marcio Pochmann fez uma postagem no Twitter com a imagem de um livro intitulado "O professor é o inimigo, uma análise sobre a perseguição docente no Brasil". Ele acrescentou o seguinte comentário: "Interessante abordagem de como opera a coalizão neoconservadora".

A indicação do economista para a presidência do IBGE causou apreensão nos Ministérios do Planejamento e da Fazenda e foi alvo de críticas de economistas que teme ingerência de Pochmann considera heterodoxo.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comentou na manhã desta quinta-feira (27) a indicação do economista para a presidência do IBGE:

— Nada mais justo que atender ao presidente (Lula), independentemente do nome. Acataremos qualquer nome que venha. Agora eu sei o nome dele (Marcio Pochmann) e terei o maior prazer em atender ao presidente Lula. Não faço pré-julgamentos. A conversa será técnica, ele será muito bem-vindo — afirmou.

Pochmann assumiu posicionamentos considerados polêmicos, como as críticas ao Pix, meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central e lançado no governo Bolsonaro. Também defendeu tarifa de Imposto de Renda (IR) de 60% para os mais ricos.

Pochmann é presidente do Instituto Lula e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nos governos Lula e Dilma Rousseff. Sua gestão foi marcada por polêmicas, entre elas o afastamento de pesquisadores com visão divergente da dele. É um economista heterodoxo, que defende maior presença do Estado na economia.

