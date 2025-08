Após dados fracos de emprego, Trump diz que vai demitir chefe de estatísticas

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está orientando autoridades a demitir Erika McEntarfer, comissária do Bureau of Labor Statistics (BLS, o departamento de estatísticas trabalhistas dos EUA), horas depois da divulgação de um relatório que mostrou forte desaceleração no crescimento do emprego nos últimos três meses.

"Ordenei à minha equipe que demitisse IMEDIATAMENTE essa indicada política de Biden”, disse Trump nas redes sociais nesta sexta-feira, acusando-a, sem apresentar provas, de politizar o relatório de empregos.

“Ela será substituída por alguém muito mais competente e qualificado. Números importantes como esses precisam ser justos e precisos — não podem ser manipulados para fins políticos.”

O relatório de empregos divulgado nesta sexta-feira pelo BLS mostrou que as folhas de pagamento aumentaram em 73 mil em julho, após uma revisão para baixo de quase 260 mil nos dois meses anteriores. Nos últimos três meses, o crescimento do emprego teve uma média modesta de 35 mil vagas. Foi o pior desempenho desde a pandemia.

