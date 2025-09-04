A- A+

NEGÓCIOS Após demissão do CEO da Nestlé por relacionamento escondido, relembre outros casos constrangedores De flagrantes em shows e torneios esportivos a vídeos polêmicos e até furtos, executivos de alto escalão enfrentaram situações que custaram seus cargos

A saída de Laurent Freixe da Nestlé após a revelação de um relacionamento escondido com uma subordinada reacendeu a lista de episódios embaraçosos que já envolveram CEOs em diferentes partes do mundo. Do flagrante em uma “câmera do beijo” num show do Coldplay até acusações de furto de obras de arte, casos de executivos de alto escalão em situações constrangedoras continuam ganhando repercussão.

Nos Estados Unidos, Andy Byron, então CEO da empresa de tecnologia Astronomer, foi flagrado durante um show do Coldplay enquanto abraçava a diretora de RH da companhia, Kristin Cabot. A cena foi exibida pela “câmera do beijo” e até o vocalista Chris Martin comentou no microfone. O episódio resultou na renúncia de Byron, que deixou a liderança da empresa em meio à crise pessoal e profissional.

Na Polônia, o empresário Piotr Szczerek, CEO da Drogbruk, virou alvo de críticas após tomar o boné que um tenista havia acabado de dar a uma criança durante o US Open. A atitude repercutiu mal, e ele acabou desativando suas redes sociais depois do constrangimento público.





No Brasil, a fundadora da rede de moda infantil Cresci e Perdi, Elaine Alves, também protagonizou um episódio polêmico. Segundo a Folha de S. Paulo, em um vídeo que circulou em agosto, a então CEO aparece reclamando dos franqueados e afirma que “dá vontade de dar na cara” de alguns deles. A repercussão negativa fez a empresa se posicionar, dizendo que o conteúdo havia sido tirado de contexto.

Outro caso que chamou atenção foi o do ex-CEO do Hurb, João Ricardo Rangel Mendes, acusado de furtar obras de arte em um shopping de luxo no Rio de Janeiro. Preso em abril, ele deixou a prisão meses depois por decisão judicial, sob uso de tornozeleira eletrônica e acompanhamento psiquiátrico, após a defesa alegar problemas de saúde mental.

