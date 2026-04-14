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SEGURO SOCIAL Após demissão, ex-presidente do INSS posta vídeo de ministro elogiando queda na fila Waller foi demitido por insatisfação de Lula com fila de requerimentos

Após ter sua demissão anunciada nesta segunda, o ex-presidente do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), Gilberto Waller Junior compartilhou um vídeo do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz defendendo que houve queda na fila de requerimentos pendentes do Instituto.

O vídeo foi publicado no perfil de Waller no Instagram ainda nesta segunda. O ministro aparece dizendo que o INSS está “inaugurando um novo ciclo”.

— A fila caiu 12% de fevereiro para março, 400 mil pessoas a menos, e respondemos ao total de 1,6 milhão de requerimentos só no mês de março, é um recorde histórico — diz o ministro no vídeo, completando — De 2021 a 2025, o tempo médio para a concessão de um benefício caiu pela metade, de 108 dias para cerca de 50 dias, então a fila está sob controle.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu nesta segunda, Gilberto Waller, que estava no cargo há 11 meses. Ele assumiu o posto no ano passado como resposta às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões, mas se desgastou por conta do tamanho da fila de requerimentos no instituto, que chegou a 2,7 milhões em março. O Palácio do Planalto teme o impacto disso nas eleições deste ano.

A demissão foi anunciada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que estava em rota de colisão com Waller desde o ano passado. Um dos principais focos de tensão era o tamanho da fila de requerimentos do órgão.

No seu lugar, assume Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira que ingressou no Instituto em 2003 como Analista do Seguro Social. Ela ocupava o cargo de secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. Seu currículo inclui, ainda, a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos.

“Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás. Sua nomeação também entrega o comando do Instituto nas mãos de seus próprios servidores. Tenho a alegria ainda de anunciar mais uma mulher para a alta cúpula do órgão, que já tem quatro diretoras”, disse o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, em nota.

Fila elevada

O governo teme os impactos da fila do INSS sobre a campanha do presidente Lula, que tentará a reeleição. Em dezembro de 2022, o estoque de requerimentos pendentes era de cerca de 1,087 milhão, segundo o Boletim Estatístico da Previdência (BEPS). Entre o fim de 2022 e o final de 2025, avançando para o início de 2026, a fila quase triplicou, alcançando patamares próximos de 3 milhões de pedidos em espera.

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