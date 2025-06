A- A+

BRASIL Após derrota no IOF, Lula publica quadrinhos sobre justiça nos impostos: "Quem tem mais paga mais" Presidente tenta reforçar discurso sobre combate a privilégios após revés no Congresso

Um dia após o Congresso derrubar o decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu às redes sociais para defender sua política tributária e reforçar o discurso de justiça social.

Lula publicou uma sequência de quadrinhos em que dois personagens discutem o “tititi” sobre o aumento de impostos. “O governo quer que quem tem mais, pague mais”, afirma um deles. O mesmo personagem lista outras propostas da gestão petista, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a criação de um sistema de cashback no ICMS e o fim de isenções fiscais que beneficiam os mais ricos.





Em meio à tensão com o Congresso, que derrubou o decreto por ampla maioria, o Planalto busca consolidar a narrativa de que as medidas visam corrigir distorções históricas no sistema tributário, e não simplesmente elevar a carga de impostos.

“Muita gente está falando em imposto no Brasil nos últimos dias. É importante entender o que de fato está sendo proposto. O governo quer fazer mudanças tributárias combatendo privilégios e injustiças”, escreveu Lula na legenda da publicação.

O presidente concluiu: “A lógica é simples: quem tem mais, paga proporcionalmente mais”.

Ontem, a Câmara e o Senado derrubaram dois decretos presidenciais que aumentavam o IOF. Foram 383 votos favoráveis na Câmara, incluindo deputados da base do governo. No Senado, a votação se deu de maneira simbólica.

