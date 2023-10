Após duas semanas sem gerar energia, usina de Santo Antônio é religada

A- A+

A usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, voltou a operar nesta segunda-feira (16) após ter tido suas operações suspensas desde o início deste mês por conta da falta de chuvas que assola a região Norte do país.

Em comunicado, a Santo Antônio Energia disse que, considerando o aumento da vazão do rio Madeira nos últimos dias, os limites operacionais da hidrelétrica foram restabelecidos e a operação foi retomada.

"Neste momento, a usina opera com 3 turbinas, com geração de cerca de 210 Megawatts médios", disse a companhia em nota.

No dia 1 de outubro, a usina foi desligada pela primeira vez em sua história por falta de água, já que o volume de chuvas está aproximadamente 50% abaixo da média histórica devido aos efeitos do El Niño. Santo Antônio é uma usina de fio d´água, ou seja, não tem barragem para reter água. É um modelo de usina desenhado para minimizar o impacto ao meio ambiente, já que não precisa alagar grandes áreas para a construção de represas.

A usina tem potência instalada mínima de 3.568,3 megawatts (MW) e responde, sozinha, por cerca de 4% do consumo nacional de energia em época de cheia. No período de escassez de chuvas na Região Norte, a contribuição para a geração de eletricidade é menor. Portanto, não há risco de abastecimento.

A hidrelétrica entrou em operação em 2012. Desde então, já teve de ser desligada uma vez devido à situação oposta em que se encontra hoje. Em 2014, ficou dois meses parada devido ao excesso de água, no período de cheia na Região Norte.

A parada da usina de Santo Antônio afetou também a sua linha de transmissão, conhecida como "linhão" do Madeira, responsável por fazer a ligação entre o sistema do Norte e a Região Sudeste.

Diferentemente de Santo Antônio, a usina de Jirau, tamém no Rio Madeira, não chegou a ter suas operações afetadas. As turbinas da unidade foram projetadas para operar com uma queda líquida de água entre 10 m e 20 m. E no início do mês a queda chegou a 12,40 m. Jirau é a quarta maior geradora de energia elétrica do Brasil em capacidade instalada, depois de Itaipu, Belo Monte e Tucuruí.

