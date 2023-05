A- A+

Economia Após encontro com Lira, Haddad espera aprovação do arcabouço fiscal esta semana

Em mais uma semana decisiva para o arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na residência oficial da Casa. O texto deve ser votado na quarta-feira (24).

"Fui agradecer o presidente Arthur Lira e sentir como é que está o clima para a semana. Senti ele muito confiante", afirmou o ministro.

Ainda nesta segunda-feira (22), o ministro tem reunião prevista com Claudio Cajado para tratar do andamento do projeto de lei que cria arcabouço fiscal. A regra que tem como finalidade traçar uma trajetória de sustentabilidade nas contas públicas no longo prazo ainda pode passar por alterações.

Haddad avaliou que as projeções de agentes de mercado sobre o crescimento econômico do Brasil em 2023 vão se alinhar para um nível de maior otimismo ao longo do ano.

Em conversa com jornalistas na Fazenda, Haddad comentou o Boletim Focus da semana, que apresenta a mediana de expectativas de mercado. Conforme o consolidado divulgado, os agentes esperam um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,2% para 2023, alta em relação a semana passada, quando a expectativa estava em 1,02%.

"O Focus vai ficando otimista ao longo do ano. A projeção do Bradesco está em 1,8%, e a do Itaú, em 1,4%. Tem muita gente fazendo conta e a Focus é uma pesquisa. Nós (Fazenda) estamos mais próximos dos números mais otimistas. Penso que nós vamos ter uma convergência de números ao longo do ano", cita.

